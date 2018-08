Inhalt Seite 1 — Schlechter Zirkus um das Volkswagenwerk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, hat für das Geschäftsjahr 1963 den besten Abschluß ihrer Geschichte vorgelegt. Als Ertrag mußte ein Gewinn von schätzungsweise 350 Millionen DM versteuert werden. Das sind etwa 55 DM je Aktie über nom. 100,– DM. Nur wenige deutsche Gesellschaften vermögen das ihren Aktionären zu bieten. An dem besseren Ergebnis wurden die VW-Aktionäre durch eine um 2 auf 16 Prozent erhöhte Dividende direkt beteiligt; den Rest des Gewinnes müssen sie allerdings dem Werk belassen. Insgesamt schienen die Voraussetzungen für einen geordneten Verlauf der Hauptversammlung günstig zu sein. Dennoch kam es mehrfach zu skandalösen Szenen, die darin gipfelten, daß zwei Aktionäre aus dem Saal entfernt werden mußten. Anderen Aktionären wurde das Wort entzogen.

Wenn Aktionäre vor einer Hauptversammlung der Verwaltung einen Fragebogen von hundert und mehr Fragen zur Beantwortung einreichen, dann gibt es wohl keinen Zweifel mehr, daß hier nicht das Informationsbedürfnis befriedigt werden soll, sondern die Absicht besteht, die Verwaltung zu provozieren. Der Vorstand des Volkswagenwerks hatte sich in dieser Hinsicht gewappnet und war bemüht, alle gestellten Fragen nach Möglichkeit zu beantworten, auch wenn sie ausgesprochen läppisch und geradezu beleidigend waren, wie z. B.: „Bestehen zwischen der Tatsache, daß Prof. Nordhoff von der TH Braunschweig zum Dr. Ing. e. h. ernannt und dort später Professor wurde und dem Vorschlag der Verwaltung, zur Hauptversammlung 1963 Prof. Dr. Justi von derselben Hochschule statt einen von Kleinaktionärsvereinigungen für den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten zu wählen, irgendwelche Zusammenhänge?“ Welche Antwort hat der Träger darauf eigentlich erwartet?

Drei oder vier VW-Aktionäre haben zehn bis elf Stunden lang munter Gift verspritzt. Bis die VW-Hauptversammlung schließlich zu einer schlechten Zirkusvorstellung wurde. So etwas ist nur möglich, wenn eine Verhandlungsführung solche Leute zur ungehemmten Entfaltung kommen läßt. Der Hinweis, man müsse Aktionäre in einer demokratischen Versammlung ausreden lassen, zieht nicht, weil die Verfassung einer Aktiengesellschaft mit der politischen Form des Staatswesens nichts gemein hat. Das gemeinsame Ziel der Aktionäre ist es, an einer Gesellschaft beteiligt zu sein, die angemessene Gewinne verteilt, gleichzeitig aber auch alles tut, um das ihr zur Verfügung gestellte Geld so sicher wie möglich zu verwalten.

Von dieser Gemeinsamkeit war aber auf der Hauptversammlung in Wolfsburg wenig zu merken. Im Gegenteil, einzelne Aktionäre taten durch ihr Verhalten alles, um das Ansehen des Unternehmens in der Welt zu schädigen und zu verringern. Nach dieser Hauptversammlung kann sich niemand mehr wundern, wenn seriöse Anleger sich von der VW-Aktie fernhalten, weil sie der Auffassung sind, daß es sich nicht nur um eine Aktie mit eingeschränkten Aktionärsrechten handelt, sondern weil die Aktie sich zudem noch in Händen von Leuten befindet, die nicht einmal zu erkennen vermögen, daß man seine Vermögenswerte sorgsam behandelt und nicht offensichtlich mit Füßen tritt. Die Masse der 1,3 Millionen VW-Aktionäre hat nach meiner Ansicht das Recht, zu verlangen, daß ihre Interessen auf der Hauptversammlung durch die Versammlungsleitung künftig besser geschützt werden und daß die Hauptversammlungen so geführt werden, daß sie – wenn nicht zum Nutzen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre – so doch auch nicht zu ihrem Schaden verlaufen.

Den Herren Musterdemokraten, die jedesmal aufstöhnten, wenn ihnen das Wort entzogen wurde, sei gesagt,daß man auch im deutschen Bundestag nicht unaufhörlich (bildlich gesprochen) mit Mistkübeln umherwerfen darf. Ich glaube auch nicht, daß Fragen zugelassen würden, die sich mit dem außerehelichen Liebesleben einzelner Parlamentarier befassen. Auf diesem und ähnlichem Niveau bewegte sich ein Teil der Fragen, die ein Aktionär der Verwaltung vorlegte. Hübsch verpackt wurde daneben der Verdacht geäußert, daß die Verwaltung geheime Konten in der Schweiz unterhält, daß ein Vorstandsmitglied in ein Steuerhinterziehungsverfahren verwickelt ist, daß sich Vorstandsmitglieder unrechtmäßig auf Kosten der Gesellschaft bereichern, daß führende Manner der Gesellschaft nebst Frau auf Kosten des Werkes auf Weltreise geschickt würden und daß Volkswagen in Brasilien auf dem Schwarten Markt verkauft würden.

Für die Richtigkeit dieser Behauptungen (oder Andeutungen) wurde in der Hauptversammlung der Beweis nicht angetreten. Aber selbst wenn an solchen Vorgängen „etwas Wahres dran“ wäre, sollte sich doch ein kluger Aktionär überlegen, ob er mit der öffentlichen Erörterung solcher Dinge sich selbst und seinen Mitaktionären einen Dienst erweist. Auch hier besteht ein wesentlicher Unterschied zur politischen Welt. Dort hat die Opposition ein begreifliches Interesse daran, ihre politischen Gegner „hart heranzunehmen“, in der Hoffnung, daß die Wähler sich von der angegriffenen Partei abwenden. Aber was soll denn bei einer Aktiengesellschaft mit diesen Methoden erreicht werden? Man möchte – wenn es irgend geht – den Vorstand stürzen. Da das aber kaum möglich ist, wenigstens seinen guten Ruf zerstören. Aber man vergißt, daß man mit dem Vorstand die Gesellschaft und damit auch sich selbst trifft und Schaden zufügt.

Es wäre deshalb ein Gebot der Klugheit, unbewiesene Mißstände nicht gleich an die große Hauptversammlungsglocke zu hängen. Ohne Zweifel müssen etwaige Unkorrektheiten beseitigt werden. Aktionäre, die von solchen Dingen erfahren, dürfen keinesfalls schweigen. Sie sollten aber ihren Verdacht nicht vor der Öffentlichkeit ausbreiten, sondern sich an Aufsichtsratsmitglieder ihres Vertrauen wenden, denn der Aufsichtsrat ist die eigentliche Kontrollinstanz des Vorstandes. Ich bin mir allerdings darüber im klaren, daß ein solcher Weg für die auf vielen Hauptversammlungen auftretenden Daueropponenten nicht reizvoll ist, weil ihnen auf diese Weise die Möglichkeit eines „wirkungsvollen“ öffentlichen Auftretens genommen wird.