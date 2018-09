Löhne und Gehälter in der EWG

Aus dem nunmehr vorliegenden Endergebnis einer Untersuchung der EWG-Kommission über die Löhne von 13 Industriezweigen im Jahre 1961 ergibt sich, daß die Lohnaufwendungen für Arbeiter in der Bundesrepublik am höchsten sind. Setzt man sie in der Bundesrepublik gleich 100, so ergeben sich für die übrigen EWG-Länder folgende Indexwerte: Luxemburg 96, Frankreich 95, Belgien 86, Niederlande 81 und Italien 77. Anders ist dagegen die Rangfolge bei den Angestellten. Die höchsten Aufwendungen weisen hier Frankreich und Belgien auf, es folgen Italien, die Bundesrepublik und die Niederlande.

Mehr Urlauber im Winter

Im letzten Winterhalbjahr – von Oktober 1963 bis März 1964 sind im Bundesgebiet und in Berlin 44.4 Millionen Fremdenübernachtungen gezählt worden. Das sind 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der ausländischen Gäste stieg sogar um 10.5 Prozent.

Geringer Papierverbrauch

Der Verbrauch an Papier und Pappe hat im Jahr 1963 in der Bundesrepublik 87,2 Kilogramm je Kopf der Bevölkerung betragen. Das sind weniger als die Hälfte des amerikanischen Konsums, der mit 208 Kilogramm nach wie vor an der Spitze steht. In der Sowjetzone erreichte der Verbrauch von Papier nach den letzten vorliegenden Zahlen 1961 50 Kilo, in der Sowjetunion sogar nur 16 Kilo.

Wohnungen – besser und größer

Die durchschnittliche Größe der in der Bundesrepublik fertiggestellten Wohnungen hat sich von 3,57 Räumen 1954 auf 4,23 Räume 1962 und 4,29 Räume 1963 erhöht. Dementsprechend ist die Wohnfläche je Wohnung von 58 qm auf 73,3 qm und 76,5 qm gestiegen. 1954 hatten erst 78,6 Prozent aller im Neu- und Wiederaufbau fertiggestellten Wohnungen ein Badezimmer und nur 6,8 Prozent Zentralheizung; 1961 waren es 96,5 bzw. 43,2 Prozent und 1962 schon 97,2 bzw. 40 Prozent.