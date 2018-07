Oh, weiße Mauer Spaniens! Oh, schwarzer Stier des Leides hieß ein Imo-Moszkowicz-Film, hinter dessen lyrischer Titulatur sich ein bescheidener Ufa-Streifen verbarg. Man sah Boote und waschende Frauen, Plätze und kleine Balkons; rauchende Priester, verdrossene Beter-Gesichter traten ins Bild; Fontänen rauschten, und der Manzanares rauschte auch. Von Franco und vom Faschismus, von der Armut im Schatten der Kirche und von den Gewerkschaften hörte man

Das war auch nicht beabsichtigt, die halbe Stunde zwischen der Sheriff-Story, sonntags um drei, und dem Moldau-Film um 16.15 Uhr wollte so unverbindlich wie möglich gefüllt sein. Erst die nuggets, dann Dvorak, und in der Mitten Ortega, Alberti und Lorca. Erlauchte Verse und gewichtige Sentenzen wurden zur Filmmusik decouvriert, in läppischer Umgebung nahm sich Rafael Albertis herrlicher Neunzeiler puede ser wie ein Reklametext aus. Die raffiniertesten Reime, erniedrigt und als simple Illustrations-Elemente verwandt (hier kontrastierend, dort das Bild bestätigend), verloren allen Glanz und erschienen als Reiseführer-Sentenzen.

Während ein lustloses Kamera-Team spanische Berge in lehmige Bildschirm-Schatten verwandelte, suchte ein begeisterter Sprecher die gleiche grau-flimmernde Masse als Erde der tiefernsten Zisternen zu feiern ... und dabei wurde der redliche Mann unversehens zu einem Marktschreier, der bemalte Attrappen als köstliche Früchte ausgibt. Schlichte Hirtenszenen, bäuerliche Genrebilder erhielten das Prädikat ländlicher, glasklarer Frieden; Avilas Türme sahen sich mit dem Gütezeichen wie die Türme sterben, sterbe ich versehen. Cordobas maurische Zeichen andererseits – doch genug der Belege.

Verse, sollte man meinen, sind keine Baedeker-Sterne; das Andalusien der Geographie, ein meßbares, beschreibbares, reproduzierbares Land, hat mit Lorcas Andalusien wenig gemein; Lorcas Andalusien wiederum ist von dem Andalusien Albertis durch Welten getrennt.

Wann wird man das endlich bemerken? Wann wird man begreifen, daß die Verbindung von Dokument und Fiktion, so wie man sie jetzt handhabt, die Realität nicht erhellt und der Poesie nicht gerecht wird? Was hat Über allen Wipfeln ist Ruh mit der Landschaft Thüringen zu tun? Was ein Fernsehstrand, grau und auswechselbar, mit der Meeres-Evokation eines Sonetts? Oder ist man auf komische Wirkungen aus? Hat man bedacht, wie zwerchfellerschütternd es wirkt, wenn man graue Felsen vorführt und der Sprecher dazu Die Ellipse eines Schreis geht von Berg zu Berg psalmodiert?

Die Griechen und Römer entwickelten einmal die Doktrin des Passenden. Jahrhundertelang wurde der Begriff der Angemessenheit analysiert. Glückliche Zeiten, in denen man bewährten Lehren mehr als der eigenen Willkür vertraute ...

Vom prepon und aptum sprechend, hütete man sich, schreiende Ellipsen unter besteigbare Berge zu mischen.