Die angebliche Zwangsjacke der Deutschen Bundesbahn sind nichts weiter als die Schwierigkeiten eines Großkonzerns, der auf zahlreichen Gebieten tätig ist und nun auf einigen Zweigen mit Verlust abschließen muß. Das Unternehmen kann sich aus diesen unrentablen Zweigen nicht zurückziehen, sei es, weil zuviel investiert wurde, sei es, daß damit auch rentable Zweige in Mitleidenschaft gezogen werden würden. In unserem speziellen Falle kann sich die Deutsche Bundesbahn auch noch aus anderen Gründen (Beförderungspflicht z. B.) nicht zurückziehen, hat dafür jedoch den einzigartigen Vorteil, daß sämtliche entstehenden Verluste vom Staat übernommen werden. Ein gutes Honorar, würde ich meinen. Überflüssig also, darüber zu klagen. Zu beklagen sind doch höchstens die privaten Unternehmer, die mit einem derart konstruierten Unternehmen konkurrieren müssen.

So gesehen, gibt es doch nur einen einzigen Weg, die Deutsche Bundesbahn zu stolzen Gewinnen zu führen: völlige Tariffreiheit und die Bereitschaft, noch etliche Milliarden mehr an Verlusten in sie zu investieren. Dann wird es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der letzte private Verkehrsunternehmer vom Markt verschwunden, sprich in Konkurs gegangen, ist. Das erst würde sich rentieren. Denn als übriggebliebener Monopolist könnte die Bundesbahn gleich der Bundespost nun endlich die Preise diktieren, daß der Wirtschaft Hören und Sehen vergeht.

Welches Bild bietet die Deutsche Bundesbahn heute dem Fuhrunternehmer, dem Binnenreeder? Ihnen ist klar, daß sie mit dem größten Verkehrsunternehmen Europas konkurrieren müssen. Den privaten Unternehmer beschleicht das große Unbehagen, wenn er an die Liquiditätshilfen, die billigen Darlehen, Zuschüsse usw. denkt, die der Bahn mit schöner jährlicher Regelmäßigkeit zufließen – Gelder also, zu denen auch er, der Konkurrent, sein Scherflein beigetragen hat. Er stellt die Bedeutung der Bahn als gemeinwirtschaftliches Bedarfsdeckungsunternehmen nicht in Frage. Er fragt sich nur, wer, außer seinen Gläubigern, interessiert sich für ihn, wenn er durch staatlich finanzierten Wettbewerb auf der Strecke bleibt?

Der Unternehmer sieht sich selbst sehr realistisch und damit nicht in der Lage, gegen einen staatlichen Betrieb mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zu konkurrieren. Denn, und das ist doch der Kernpunkt der ganzen Sache, ein Unternehmen kann und wird niemals kaufmännisch geführt werden, solange die Frage seiner Existenz keine Frage ist. Jede unternehmerische Tätigkeit schließt das Risiko des Existenzverlustes mit ein. Sämtliche Wettbewerbsmaßnahmen werden unter diesen Gesichtspunkten getroffen. Und wenn einer dieser Wettbewerber von diesem Risiko völlig befreit ist, dann herrscht auf diesem Markt eben kein Wettbewerb mehr. Darüber kann auch die Tatsache nicht hinwegtäuschen, daß die DB durch die Beförderungspflicht (mit der sie es auf dem Gütersektor nicht immer so genau nimmt) und andere Auflagen nicht ihre ganze Wettbewerbsmacht entfalten kann.