Gottfried Sello begann die Diskussion über die documenta III mit einem ersten Bericht (Nr. 27), Klaus-Jürgen Fischer, selber Maler und Redakteur, setzte sie mit einer prononcierten Kritik am Auswahlprinzip des documenta-Rates fort, und heute beschließen wir dieses Thema mit Beiträgen von Günter Busch, dem Direktor der Bremer Kunsthalle, und Wieland Schmied, dem Direktor der Kestner-Gesellschaft in Hannover.

Malerei ist keine Einbahnstraße

Zuvor: mich interessieren nicht Akzente und Aspekte, nicht Tendenzen und Konvergenzen, nicht Situationen und Konstellationen, mich interessieren Bilder. Bilder sind wichtig, nicht ihr Arrangement, nicht ihre Inszenierung, nicht ihre Präsentation. Ich glaube, die einfachste, die stillsie Präsentation – ein Bild in einfachem Rahmen an eine weiße Wand gehängt – ist die beste. Alles, was von der Betrachtung des Bildes ablenkt, ist vom Übel. Eine gute Ausstellung ist eine solche, die möglichst viele gute und möglichst wenig schwache Bilder so einfach wie möglich darbietet.

Geht man von diesen Kriterien aus, so ist die Ausstellung der Handzeichnungen in der „Alten Galerie“ eine ganz hervorragende Ausstellung (obwohl mich die vielen Passeportouts übereinander und die Aufstellung in Guckkästen etwas irritiert haben). Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben (es sei denn in einem der großen Museen der Welt: im Louvre, im Kunsthistorischen Museum in Wien) so viel Qualität so eng nebeneinander gesehen. Diese Ausstellung erfüllt jeden, der zu sehen vermag, mit einem unendlichen Glücksgefühl, mit Gewißheit: das ist’s, was ich meine.

Mißt man die übrige documenta an der Ausstellung der Handzeichnungen (und das sollte man wohl: eine groß gemeinte Sache an großen Maßstäben messen), dann ist sie eine interessante, beachtliche, anerkennenswerte Leistung, die erstklassige Bilder umfaßt, mittelmäßige, und weite Strecken Leerlauf.

Ich muß gestehen, daß ich die Gliederung in drei Gruppen nicht ganz verstanden habe, ich wußte nie recht: bin ich jetzt in einem der den Größen der mittleren Generation zugewiesenen Kabinetten, habe ich die „Aspekte 1964“ oder habe ich „Bilder im Raum“ vor mir? Sam Francis, sind das nun Bilder im Raum oder Aspekte? Der sechseckige Raum, der für die drei Wandbilder, das Basler Triptychon, geschaffen wurde, ist wohldurchdacht, nicht schlecht, die Hängung in der Basler Kunsthalle aber ist sinnvoller: Dort hängen die Bilder in einem funktionellen Raum (einem Treppenhaus), dort kann man sie alle drei mit einem Blick umfassen. Dort hängen sie selbstverständlich, hier hängen sie inszeniert. Und weiter: warum bezeichnet man das Bild von Jensen als „Bild im Raum“, die von Jenkins aber als Aspekte? Wieso ist Rauschenberg „im Raum“, der nahe placierte Mikl aber ein Aspekt? Und warum sind Poliakoff und Kumi Sugai mit anderen Werken in Gängen untergebracht, weder „im Raum“ noch Aspekte? Und warum ist das originelle, barock-phantastische Gruselkabinett Schultzes kein Kabinett? Ich wäre froh, wenn man mir das plausibel machen könnte. Die richtige Zielsetzung, nicht Gruppierungen, sondern Einzelpersönlichkeiten zu zeigen, hätte noch weit stärker betont werden müssen.

jeder, der sich ernsthaft mit Kunst beschäftigt und sie zu beurteilen hat, sieht die Bilder, mit denen er konfrontiert wird, nicht als Einzelfälle, sondern im Zusammenhang seiner aus Temperament und Erfahrung resultierenden Weltsicht, im Zusammenhang einer großen Konzeption. Die Konzeption, die den documenta-Rat (dem einige der besten Namen angehören, die Kunstwissenschaft und Museumspraxis heute in Deutschland aufzuweisen haben) bei der Auswahl der bereits Geschichte gewordenen Künstler spürbar, bei der jüngerer Künstler weniger spürbar lenkte, war die einer Moderne, deren Wegbereiter Cézanne (Besinnung auf die „reine“ Malerei) und van Gogh (eine instinkthaft expressive Malerei) heißen und als deren wichtigste Mitstreiter noch Gauguin (das Flächenhafte und die Suggestion des Dekor) und Seurat (das Analytische und die Farbtheorie) gelten. Von dieser Konzeption ausgehend, läßt sich die Kunst der Kubisten ebenso wie die eines Kandinsky, läßt sich gleicherweise die Bedeutung des malerischen Werkes eines Morandi oder de Staël einsehen, aber auch der Rang eines Ben Nicholson oder Mark Tobey, eines Sam Francis oder Asger Jörn, eines Henry Moore und eines Alberto Giacometti. Es ist die Tradition einer Kunst, in der – auf eine Formel gebracht – alle optische Erfahrung eines Zeitalters transponiert erscheint in reine Form.