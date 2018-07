Von Friedrich Schiller

Bad Hersfelder Festspiele

Schillers poetische Substanz ist stärker als die „Romantik“, mit der er eine Historie zur Legende überhöht. Man braucht die Handlung nur des opernhaften Pomps zu entkleiden und scheinbare Rhetorik als gefühlte Sprache zu verwesentlichen – plötzlich erweist sich „Die Jungfrau von Orleans“ als eine neoantike Schicksalstragödie. Dafür bildet die Erscheinung des Schwarzen Ritters eine dramaturgische Komponente, die früher allzu oft nur als Staffage bewertet wurde. Zwischen der tragischen Götterbotin Johanna und dem tragischen Helden menschlicher Vernunft, Talbot, zeigt im Schwarzen Ritter das Schicksal selber seine rätselhafte Maske.

Solche Sicht aufs Werk vermittelte durch eine packende Inszenierung Gerhard F. Hering. Der Darmstädter Intendant ließ auf der monumentalen Freilichtbühne reines, szenisch karges Worttheater spielen. Hering gelang es, unterschiedliche Darsteller zu einem Stil des Sprechens zusammenzuführen. Wichtiger als komödiantische Einzelwirkungen war die deutliche, dramaturgisch akzentuierte Profilierung von Charakteren. Auf bemerkenswerter Höhe standen künstlerische Potenz und Disziplin des Ensembles. Heinz Bennent hielt seinen Karl VII. von Frankreich fesselnd in der Schwebe zwischen Träumer und König. Hilde Mikulicz war eine attraktive Agnes Sorel. Anstatt eine verzweiflungsvolle Sterbeszene zu mimen, sprach Erich Aberle klar und deutlich den Sinn der Talbot-Figur aus. Lothar Blumhagen spielte so geschmeidig wie differenziert den Dunois, Fridolin Eppe den La Hire.

Als bedeutendste Begegnung ist die mit Elisabeth Orth der Jungfrau, hervorzuheben. Nach Hilde Krahl, die sich vor sieben Jahren in derselben Rolle an den Hersfelder Mauern wund geschrien hat, sah man jetzt eine sehr junge Schauspielerin, die vom ersten, beherrschten Stimmton an gefangennahm. Elisabeth Orths Johanna ist weniger eine Schiller-Heldin als kindhaftes Gefäß eines Auftrags. So mochte es ihr an Fallhöhe von der gloriosen Meduse des Schlachtfeldes zum (Lionel) liebenden Weibe noch mangeln. Rustikale Mädchenhaftigkeit und Intelligenz der Argumentation schienen manchmal mehr auf Shaw als auf Schiller hinzuweisen.

Trotzdem: wie fein diese Österreicherin Deutsch sprach, wie sie mit oft stupendem Können den Ton psychologisch modulierte und Übergänge zum dramatischen Ereignis machte, wie sie – bar des äußeren Glanzes – in immer neuen Ansätzen Steigerungen von innen her aufbaute und auch als schreitende Gestalt dem strengen Maß der hohen, weiten Bühne standhielt, das war beglückend. Eine wahrhaftige Leistung, die noch mehr verspricht. Schade, daß zwei Lichtgags der Regie am Schluß die Schauspieler um den Applaus brachten, der mehrmals schon als Szenenbeifall für Elisabeth Orths Johanna eingesetzt hatte. Johannes Jacobi