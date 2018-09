Die Aktionäre der Ruberoidwerke AG, Hamburg,haben über den Geschäftsgang ihrer Gesellschaft nicht mehr zu klagen. Für 1963 erhielten sie 10 Prozent, ein Satz, auf den sie vor einigen Jahren nicht einmal zu hoffen wagten. Die letzte Hauptversammlung hätte deshalb ohne Mißklang verlaufen können, wenn nicht die Aufsichtsratsbesetzung dazu Anlaß bot. Wie auf der Hauptversammlung zu erfahren war, gibt es in der Gesellschaft zwei große Aktionäre. Einmal die Rütgerswerke AG zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft Vedag, die beide über 50 Prozent des 2,1 Mill. DM betragenden Aktienkapitals in Händen haben sollen; zum anderen eine Gruppe, die zusammen über rund 35 Prozent des Kapitals verfügt. Zwar steht nirgends im Aktiengesetz, daß die Aktienbesitzer ihrem Anteil gemäß im Aufsichtsrat vertreten sein müssen, doch ist es ein üblich, wenn eine Gruppe, die über mehr als ein Drittel des Aktienkapitals verfügt, von der Mitverantwortung ausgeschlossen bleibt. Und das ist bei den Ruberoidwerken der Fall. Die Rütgerswerke sind durch einen Commerzbank in diesem Gremium vertreten, die Commerzbank mit zwei Vertretern und die Deutsche Bank durch einen Abgesandten. Dabei repräsentieren die Banken praktisch nur einen Streubesitz von rund 15 Prozent. Die Minoritäts-Gruppe von 35 Prozent steht seit Jahren vor der Tür.

Kein Wunder, wenn sie bestrebt ist, durch einen Mann ihres Vertrauens im Aufsichtsrat vertreten zu sein, was jedoch bislang mit Erfolg verhindert wurde. Auf der jetzt stattgefundenen Hauptversammlung wurde nun ein offener Vorstoß versucht, in dem für die Aufsichtsratswahlen ein eigener Vorschlag unterbreitet wurde. Angesichts des Stimmverhältnisses verfiel er natürlich der Ablehnung. Auch der Kompromiß Vorschlag, den Aufsichtsrat nur für ein Jahr zu wählen, um Zeit für neue Verhandlungen zu gewinnen, wurde niedergestimmt. Das war rechtlich möglich, wenngleich nicht unbedingt fair. Immerhin hat die Minoritätsgruppe durch ihren vergeblichen Vorstoß die Aufmerksamkeit auf ein Problem gelenkt, das im kommenden Aktiengesetz einer Lösung bedarf. Es bestand deshalb kein Grund für den der Commerzbank nahestehenden Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Mitstreiter der Minoritäts-Gruppe, einem angesehenen Hamburger Privatbankier, nach den Abstimmungsniederlagen in aller Öffentlichkeit zu sagen: „Das hätten Sie sich sparen können!“ Diese Niederlage war höchst ehrenvoll. -dt