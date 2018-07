Inhalt Seite 1 — Eine Atomuhr geht nach Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Victor Gero

Wissenschaftlern des Westinghouse Labcratoriums in Pittsburgh (Pennsylvanien) ist es gelungen, die verläßlichsten der natürlichen Uhren, die radioaktiv zerfallenden Elemente, nachgehen zu lassen.

Die „Halbwertzeit“, die Zeit also, in der die Hälfte der Atomkerne einer radioaktiven Substanz in Kerne eines anderen Elementes übergeht, kann weder durch Hitze noch durch Druck oder andere physikalische Einflüsse verändert werden. Deshalb wird diese Zeitspanne, die sich je nach Art des Stoffes von wenigen Milliardstel Sekunden bis zu vielen Millionen Jahren erstreckt, gern als Naturkonstante betrachtet, wie die Geschwindigkeit des Lichtes oder die Gravitationskraft.

Ein radioaktives Isotop allerdings tanzt hier aus der Reihe: Beryllium-7, das, wie der Nobelpreisträger Emilio Segre 1947 zeigte, durch chemische Veränderung dazu gebracht werden kann, mit einer –, freilich nur um weniger als eine Zehntelsekunde – verlängerten Halbwertzeit zu zerfallen.

Die neue Methode dagegen, mit der jetzt die Westinghouse-Physiker die Zerfallszeit der radioaktiven Isotope Zinn-119 und Eisen-57 um etwa drei Prozent verlangsamten, ist dagegen rein physikalischer Natur. Die Forscher fingen die Strahlung auf, noch ehe sie das radioaktive Material verlassen hatte und „drückten“ gewissermaßen einen Teil in die Atomkerne zurück.

„Unser Experiment basierte darauf, daß die konstante Halbwertzeit einer radioaktiven Substanz genaugenommen nicht eine Eigenschaft ihrer einzelnen Kerne ist, sondern sich erst in der Kern-Gesamtheit manifestiert“, erklärt Dr. Kuan H. Sun, der Leiter des Forschungsteams. „Die Richtigkeit dieses bekannten Tatbestandes konnten wir an einigen Kernen demonstrieren, welche die Eigenschaft haben, in zwei Schritten radioaktiv zu zerfallen: Zuerst ändert sich die Kernladung des Atoms, wodurch es bereits in das Zerfallsprodukt, also in ein Atom des neuen Elementes übergeht. Doch der Kern dieses neuen Atoms befindet sich vorerst noch in einem „angeregten‘ Zustand, auf einem höheren Energieniveau, das er nicht zu halten vermag. Deshalb ‚fällt‘ er im zweiten Schritt auf seinen Grundzustand, wobei die Anregungsenergie abgegeben wird – als Gammastrahlung bei den von uns benutzten Zinn- und Eisenisotopen. Die Dauer dieser Zustandsänderung, die Zeit also, die zwischen Beginn und Ende der Energieabstrahlung verstreicht, konnten wir mit zwei speziellen Detektoren messen.

Nun haben wir um die strahlenden Atome eine ‚Decke‘ aus Atomen ähnlicher Art gelegt, deren Kerne sich jedoch im Grundzustand befanden und deshalb in der Lage waren, Energiequanten der emittierten Gammastrahlung zu absorbieren. Dadurch aber nahmen jetzt diese Atomkerne ein höheres Energieniveau ein, und als auch sie auf den Grundzustand zurückfielen, sandten sie ihrerseits wieder Gammastrahlen aus.“