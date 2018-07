Die Handelsgesellschaft des Gutehoffnungshütte-Konzerns, die Ferrostaal AG, Essen, hat eine erstaunliche Leistung vollbracht: Das Unternehmen hat bei sinkenden Umsätzen nicht nur relativ, sondern absolut besser verdient. Das kommt durchaus nicht alle Tage vor, und es ist deswegen auch verständlich, daß der Vorstandsvorsitzende, Dr. Dietrich-Wilhelm von Menges – der gleichzeitig auch dem Vorstand der Muttergesellschaft GHH angehört –, den zehnprozentigen Umsatzrückgang mit den Worten kommentierte: „Wir sind gar nicht so unzufrieden über eine gewisse Konsolidierung.“ Auf 1 3/4 Milliarden – 745 nach 832 Millionen Mark – ist der Umsatz der GHH-Tochter zusammengeschrumpft, aber die Geschäfte, die abgewickelt wurden, waren offenbar nicht die schlechtesten. Das darf wohl daraus geschlossen werden, daß der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Rohertrag auf 27,2 (21,8) Millionen immerhin nicht unbeträchtlich gestiegen ist, obwohl auch die in der Ertragsrechnung angeführten Umsatzerlöse auf 439,8 (477,9) Millionen Mark zurückgegangen sind. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Fremdleistungen sanken auf 412,6 (456,2) Millionen.

Das verbesserte Ergebnis ist indessen aus dem Jahresabschluß nicht unbedingt auf den ersten Blick abzulesen; aber bei der Bilanzbesprechung gab von Menges zu, daß diesmal mehr für die innere Stärkung des Unternehmens getan worden sei als im Vorjahr. Dabei hat ganz offensichtlich die nicht offen ausgewiesene Gewinnverwendung im Vordergrund gestanden, ein Vorgehen, das auch die Oberhausener Muttergesellschaft unterstützt hat. Die an die GHH via Organschaftsvertrag abgeführte „Dividende“ hat sich auf 4,126 (4,74) Millionen Mark ermäßigt.

Der Umsatzrückgang des Essener Handelshauses dürfte weitgehend auf das überall mehr oder weniger ramponierte Walzstahlgeschäft zurückzuführen sein, obwohl Ferrostaal sowohl im Inland als auch im Raum der Montanunion seinen Marktanteil halten konnte. Dafür sind aber offenbar im Anlagengeschäft im vergangenen Geschäftsjahr weitere Erfolge erzielt worden. Leider verzichtet die Ferrostaal-Verwaltung auf eine nähere Aufschlüsselung der Umsätze, so daß es nicht erkennbar wird, wo inzwischen das Schwergewicht der GHH-Tochter liegt.

nmn