In einer Besprechung der neuen documenta habe ich gelesen, daß die sogenannten „Kabinette“, die im ersten Stock der „Alten Galerie“ jeweils das Werk eines der bereits als historisch etablierten Meister aus der ersten Hälfte unseres bewegten Jahrhunderts in geschlossener Gruppierung darbieten (etwa Corinth in einem großartigen Ensemble seiner Spätwerke, Beckmann in einer konzentrierten Auswahl aus den zwanziger Jahren, oder Schwitters in einer besonders gelungenen Zusammenstellung seiner großformatigen Montagen, aber auch Bonnard, der in Deutschland damit beinahe zum ersten Male als „Moderner“ erscheint, oder Picasso in seinen jüngsten Werken), daß diese Kabinette offenbar für die „älteren Herrschaften“ unter den Besuchern eingerichtet seien.