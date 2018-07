Das Experiment Velia Fowler Kulturgüter schon für Kinder

Von Rainer Mälzig

Auf den Philippinen entstand eine besondere Form des Schulreifetests. Wenn sich ein Kind mit seinem rechten Arm über den Kopf hinweg ans linke Ohr fassen konnte, dann kam es in die Schule. Dieses unter dem Namen „Philippinentest“ bekannte Verfahren ist durchaus sinnvoll; denn die Fähigkeit, sich auf die geschilderte Art ans linke Ohr zu fassen, hat das schulunreife Kleinkind nicht. Seine Körperproportionen verbieten das. Im „zweiten Gestaltwandel“ während des sechsten oder siebenten Lebensjahres entwickelt sich die für das Schulkind charakteristische Körperform, mit einer weitgehend parallellaufenden psychischen Umstellung, die in unseren psychologischeren Schulreifetests festgestellt wird.

Erst von diesem Entwicklungsstadium an ist das Kind zu der sachorientierten, disziplinierten Arbeitshaltung fähig, wie sie in der Schule gefordert wird. Deshalb erscheint nun das siebente Lebensjahr als Beginn des organisierten Lernens psychologisch gerechtfertigt. Obwohl die Intelligenz des Kindes für das Grundschulpensum schon in jüngerem Alter ausreichend wäre, ist es demnach offenbar, daß eine Beschäftigung mit geistigen Dingen das Kleinkind überfordern würde. Das einzig mögliche Verhalten in diesem Alter ist das Spiel.

Dessenungeachtet hatte es der amerikanische Psychologe William Fowler unternommen, seiner zweijährigen Tochter Velia das Lesen beizubringen. Seine Bemühungen waren im großen und ganzen erfolgreich; nach einigen Monaten war Velia mit dem geschriebenen Wort vertraut (er berichtete darüber in der Genetic Psychology Monographs, 1962/2).

Ein schriftkundiges Zweijähriges! Ein Zweijähriges, das lesen kann!

Wir sind geneigt, eine derartige Vorstellung mit Entsetzen oder gar Entrüstung zur Kenntnis zu nehmen. Hat man nicht Velia um ihre Kindheit betrogen? Muß man den Vater nicht für verantwortungslos halten, da jenes Unternehmen kaum ohne Schädigung der seelischen Entwicklung seiner Tochter ausgehen könnte? Velia ist entweder ein Wunderkind oder überfordert, etwas anderes scheint nicht denkbar, und in beiden Fällen verdiente sie unser Mitleid.