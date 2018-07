Inhalt Seite 1 — Letzter Brief an einen Freund nicht mehr jenseits der Grenzen Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Mein Lieber,

Gott erhalte uns die Landesverräter! Ohne den, der Dir half, wärst Du also immer noch jenseits und nicht diesseits.

Ich hoffe, Du wirst nicht gekränkt sein, wenn ich Dir, bevor wir uns sehen, ein herzliches „Willkommen in der Bundesrepublik“ zurufe!

Die Fragen, die Du mir stellst, sind alle von der peinlichen Sorte. Ich muß nun zusehen, wie ich Antworten zustandebringe, ohne der Wahrheit auszuweichen oder Stilverlust zu erleiden.

Wenn wir uns endlich sehen, werde ich Dir ein langes Seminar über den Unterschied zwischen Leib und Körper halten müssen, und damit wären wir fast bei Deiner ersten Frage: Was denn nun mit dieser Partei los sei, die Dir – mit welchem Eifer Du Dich gleich ins politische Leben stürzen willst! – als die einzig erwägbare erscheint. Ich denke, der Körper dieser Partei ist tot, ihr Leib aber lebt noch ein wenig.

Damit ist wohl auch die Frage beantwortet, ob sie nun seit 1914 tot oder scheintot sei. Da ich Optimist bin, habe ich nie für Scheintod plädiert, sondern behauptet, sie gebe noch Lebenszeichen von sich, obwohl auch ich wie so viele jetzt das Lied vor mich hinträllere, das als Variation auf das bekannte Schubertlied hier die Runde macht: „Ihr lieben holden Susen, ruht jetzt an Heinrichs Busen euch endlich, endlich aus.“

Da zu jeglichem süßen Schlummer auch ein Schnuller gehört, magst Du Dir selber ausdenken, ob der Schnuller in Zucker, in Gift oder in gezuckertes Gift getaucht worden ist.