Madeira, die subtropische Insel im Atlantik, auf der Höhe von Casablanca und etwa 600 Kilometer von Lissabon entfernt, ist Europa nähergerückt. Seit dem 9. Juli hat die portugiesische Luftverkehrsgesellschaft TAP eine direkte Linie nach Funchal eingerichtet. Bisher gab es nur den Seeweg, mit dem Schiff ab Europa oder mit dem Flugzeug von Lissabon bis zur kleinen flachen Nachbarinsel Porto Santo und von dort in drei bis vier Stunden auf dem Wasserwege zur Hauptinsel. Eine vierzehntägige Flugreise (über Porto Santo), die von deutschen Reisebüros angeboten wird, kostet nach wie vor ab Frankfurt zwischen 1100 und 1500 Mark, je nach Hotelkategorie. Man gewinnt jetzt einen halben Tag.

Auf der wildzerklüfteten Felseninsel Madeira den Flugplatz anzulegen war teuer, er ist deshalb zunächst so klein, daß nur Kolbenflugzeuge dort landen können. Man fliegt von Lissabon nach Funchal (Santa Cruz) 2 1/2 Stunden (von Frankfurt nach Lissabon mit dem Düsenflugzeug drei Stunden). Da die Insel sehr dicht bevölkert ist und jedes Stückchen Land in Terrassen bis zur Handtuchgröße ausgenutzt, mußten 1150 Menschen für den Bau des Flugplatzes enteignet und entschädigt werden.

Eine Eigenart der Insel Madeira, die mit steilen Kliffs aus dem Meer steigt und keinen Sandstrand hat, ist es, daß man nur von Felsen oder über Treppen in das Wasser gelangt. Aber es gibt Schwimmbäder direkt am Strand mit Meerwasser, in Gärten und sogar auf Hoteldächern.

Madeira wurde durch Jahrzehnte hauptsächlich von Engländern besucht, die dort auch die schönsten Häuser besitzen. Sie kamen hauptsächlich im Winter, der hier durch den Golfstrom kein Winter ist. Briten, die aus den Tropen zurückkehrten, pflegten sich hier wieder an Europa zu akklimatisieren.

Aber auch jetzt im Juli ist die Insel, dank der Meeresbrise, nicht glühend heiß, trotz der südlichen Lage. Dennoch sind nur wenig Gäste da. Etwas verspätet also reiht sich die Insel in die günstig erreichbaren europäischen Urlaubsziele ein.

An den Kapverdischen Inseln, die den auf touristischem Gebiet tüchtigen Spaniern gehören, kann man die Entwicklung ablesen, die Madeira jetzt vielleicht bevorsteht. Der Bauboom auf Las Palmas und Teneriffa hält an und eine vierzentägige Pauschalreise mit Charterflugzeugen wird schon für 850 Mark angeboten. Mit dem neuen Flugplatz in Funchal wurde übrigens auch eine Verbindung Madeira–Las Palmas eröffnet.

EvM