Die Österreicher wollen nicht länger abseits stehen; sie wollen zur EWG, auch wenn sie sich im Staatsvertrag von 1955 zu „immerwährender“ Neutralität verpflichtet haben. In Wien drängt man auf eine engere Verbindung zum Gemeinsamen Markt, wobei das Kunststück darin bestehen wird, dazuzugehören, ohne „dabei zu sein“.

Bisher hat die europäische Sechsergemeinschaft rund die Hälfte der österreichischen Exporte aufgenommen. Die Österreicher möchten diesen Anteil nicht nur nicht verlieren, sondern nach Möglichkeit noch ausweiten. Zwar ist die Ausfuhr in die EWG-Länder während der vergangenen Jahre laufend gestiegen; ihr Anteil an den Gesamtausfuhren Österreichs ist jedoch seit 1958, dem Startjahr der Europagemeinschaft, leicht zurückgegangen. Das erfüllt die Wiener mit Sorge.

Der Anstieg der Exporte in die kleine Freihandelszone (EFTA) auf mehr als das Doppelte ist. nur ein schwacher Trost, weil diese Länder insgesamt nur mit 23 Prozent am Außenhandel des Donaustaates beteiligt sind. Es wundert nicht, daß man in Wien das geringste Nachlassen österreichischer Verkäufe in den EWG-Markt mit sehr viel größerer Besorgnis registriert als die Entwicklung des Geschäfts mit den EFTA-Ländern.

Seit dem Frühjahr 1963 haben die Österreicher mit der EWG-Kommission Gespräche geführt, deren Ergebnis nunmehr vorgelegt worden ist. Wien scheint demnach willens, sich den Regeln der Verkehrs-, Wettbewerbs-, Sozial- und Agrarpolitik im Gemeinsamen Markt anzupassen. Es will mit nur 80 Ausnahmen – was bei vielen tausend Zollpositionen nicht viel ist – die gemeinsamen Zollsätze der Sechsergemeinschaft auch an den eigenen Grenzen anwenden. Binnen vier Jahren ist es bereit, gegenüber den sechs EWG-Staaten die österreichischen Zölle völlig abzubauen.

Damit scheint theoretisch der Weg zur Aufnahme in die Zollunion der EWG-Länder frei, Praktisch aber ergeben sich noch große Schwierigkeiten. Österreich scheut mit Rücksicht auf den Staatsvertrag davor zurück, sich europäischen Institutionen unterzuordnen, die die Wiener Regierung und das Parlament zwingen würden, Entscheidungen des EWG-Ministerrats zu respektieren. Man fürchtet offenbar negative Reaktionen aus Moskau, wo man eifersüchtig über die Einhaltung der Wiener Neutralität wacht.

Indessen ist man sich bei dem Besuch von Bundeskanzler Klaus in Brüssel darüber einig geworden, daß der Wiener Regierung im „Assoziationsrat“, einer aus Vertretern Österreichs und der EWG zusammengesetzten Legislative, ein Vetorecht zugestanden werden soll. Für die EWG würde dies allerdings bedeuten, daß man Österreich künftig an den Segnungen der gemeinsamen EWG-Politik teilhaben läßt, ohne sicher zu sein, daß sich die Wiener dafür auch „revanchieren“.

In Brüssel glaubt man, bis zum Ende der Aufbauzeit des Gemeinsamen Marktes (1969) zu einer Regelung mit Österreich zu kommen, die es diesem Land vielleicht sogar erlaubt, sowohl der EFTA als auch dem Gemeinsamen Markt anzugehören, vorausgesetzt, daß Paris keinen Strich durch die Rechnung macht. Hermann Bohle