Von Paul Lendvai

Ein Wind unbarmherziger Kritik weht durch Jugoslawien. Die Minister, einst allmächtige Funktionäre, müssen nun den fünf Räten des im Vorjahr gründlich umorganisierten und verjüngten Parlaments Rede und Antwort stehen. Die Fragestunde, die ich im Bundesrat miterlebte, wäre wohl in keinem anderen kommunistischen Land denkbar. Die Fragen prasselten nur so. Warum müssen unsere Betriebe für Bankkredite 6 Prozent Zinsen zahlen, während wir anderen Ländern Kredite zu 3 Prozent gewähren? Wer ist verantwortlich für die Stromkrise? Warum sind frühere Erlässe der Regierung nicht in die Tat umgesetzt worden? Ist die Aufspaltung der Bundesbahnen in sechs verschiedene Unternehmungen in den sechs Republiken wirtschaftlich vertretbar und technisch sinnvoll?

Derlei Fragen wurden mit schonungsloser Offenheit diskutiert, und das Protokoll der Sitzung wurde am nächsten Tag in den Zeitungen veröffentlicht. Auch die heikelsten Passagen waren nicht ausgelassen – weder die Tatsache, daß der Verkehrsminister wegen seiner Ausflüchte vom Präsidenten des Bundesrates gerügt wurde, noch die Tatsache, daß einige unbefriedigte Fragesteller die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beantragten. Schwarz auf weiß war zu lesen, daß der Vorsitzende der öffentlichen Kontrollkommission den Abgeordneten mitgeteilt habe, hier und da komme es zu Arbeitsniederlegungen, weil die Arbeiter über die niederen Löhne und unzureichenden Informationen empört seien. In welchem anderen Land des Ostblocks wäre so etwas möglich?

„Wir brauchen heute sozialistische Bankiers und nicht verdiente Parteibonzen, die nur telephonieren können, fähige Administratoren und nicht Volkstribunen ohne eigentlichen Beruf!“ Dies sagte mir ein 38jähriger Kommunist, ein hoher Beamter des Gewerkschaftsbundes. Und in der Tat, seitdem die im Vorjahr in Kraft getretene neue Verfassung die Neubesetzung der Ämter für alle vier Jahre vorschreibt, rollt eine große Umbesetzungswelle durch das ganze Land. Rund 1500 führende und mittlere Kader sollen bereits in den Ruhestand versetzt worden sein.

Anfänglich waren sowohl die nichtkommunistischen Durchschnittsbürger als auch viele altgediente Parteifunktionäre der Meinung gewesen, die Erweiterung der Kompetenzen der gewählten Körperschaften und andere Reformen sollten nur die ärgsten Schönheitsfehler beseitigen, sonst aber bleibe doch alles beim alten. Die eingefleischten Parteileute hatten die neue Verfassung wohl als lotwendiges Übel hingenommen, hofften aber insgeheim, daß die Exekutivgewalt doch bei den Parteigremien bleiben würde. Sie alle verrechneten sich jedoch.

Der überwiegende Teil der politischen und geistigen Elite sieht in der neuen Verfassung ein Mittel, um das öffentliche Leben und die Wirtschaft weiter zu demokratisieren. Branko Horvat, der brillante Nationalökonom und Direktor des Wirtschaftsforschungsinstitutes, formulierte das so: „Wir leben in einer polyzentrischen, dynamischen Gesellschaft, welche viel zu kompliziert ist, um von einer einzigen Organisation verwaltet werden zu können. Der Prozeß der wirtschaftlichen Dezentralisierung und administrativen Selbstverwaltung hat seine eigene Logik ...“ Diese innere Logik der Entwicklung birgt freilich die Gefahr, daß die Partei auf dem Wege zum Tonschritt nicht Motor ist, sondern Bremse wird.

Bei der Plenarsitzung formulierte der Parteitheoretiker Vlahovic den ketzerischen Grundsatz, daß man eine kommunistische Partei keineswegs als unfehlbar ansehen dürfe. Er verlangte, das Prinzip des „demokratischen Zentralismus“ müsse neu definiert werden. Um den Weg zur dezentralisierten Beschlußfassung zu ebnen, sollten an Stelle der blinden Gehorsamspflicht und der Überbetonung der Befehlsgewalt der Parteiobrigkeit der freie Meinungskampf und der Konflikt der Ideen treten. Nur die freie Diskussion könne dazu führen, daß die Partei schöpferisch werde und nicht ein mechanisch arbeitender Befehlsapparat bleibe.