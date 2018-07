Kürzlich hat ein bei Düsseldorf lebendes Ehepaar gegen eine Herstellungsfirma von Anti-Baby-Pillen eine Schadensersatzklage eingereicht. In diesem Falle scheinen nämlich die Pillen – trotz regelmäßiger Einnahme – nicht recht gewirkt zu haben. Die Ehefrau erwartet jedenfalls ein Baby. Sollte es in diesem oder in einem ähnlichen Falle zu dem kommen, was man, glaube ich, einen Musterprozeß nennt, so rechne ich mit folgenden Argumenten:

Anwalt der Beklagten: „... auch halte ich die Bemerkung des Herrn Verteidigers, der von einer Pro-Baby-Pille sprach, für geschmacklos und unangebracht“.

Anwalt der Kläger: Hohes Gericht! Meine Mandanten sind in ihren Hoffnungen und Erwartungen grob getäuscht worden, und ihr Vertrauen in die Wirkung solcher Pillen ist schwer erschüttert. Der Schaden, der ihnen entstanden ist – also das Kind –, erscheint kaum abschätzbar, was jeder bestätigen wird, der selber Kinder hat. Fangen wir beim Herstellungspreis an. Hier kommen unter anderem Arbeitsausfall der Ehefrau, Beruhigungsmittel, ärztliche Betreuung, Entbindungsheimkosten zusammen – macht 2036 DM.

Wenden wir uns nun dem Kostenvoranschlag für die ersten Entwicklungsjahre, also etwa bis Schulbeginn, zu. Die Aufwendungen für das Kleinkind werden in diesem Zeitraum voraussichtlich jährlich 1237 DM betragen. Dazu kommt natürlich eine Pauschale für die üblichen Kinderkrankheiten, Masern und dergleichen. Sagen wir, gut gerechnet: 128 DM. Dazu kämen noch 200 DM für Sonderkosten: Blinddarm-Operation, Knochenbrüche.

Eine detaillierte Kostenaufstellung wird zeigen, welche Schäden meinen Mandanten durch diesen Unglücksfall weiterhin entstehen werden. Dabei werden wir die ideellen Verluste – Verzicht auf Reisen, auf die Teilnahme an kulturellen Ereignissen, Störung bei der Buchlektüre durch lärmendes Betragen des Kindes – nicht einmal in Rechnung stellen. Bleiben wir bei den materiellen Verlusten und begnügen wir uns mit einer groben Auswahl.

Denken wir etwa an das Honorar für den Babysitter, den meine Mandanten bis zum 8. Lebensjahr des Kindes in Anspruch nehmen müssen. Übersehen wir nicht die Mietausfälle, die entstehen, weil das Zimmer zweckentfremdet verwendet werden muß. Bedenken wir die zu ersetzenden Fensterscheiben und anderes Unheil, für das die Schadensträger haftbar gemacht werden. Versäumen wir nicht, zu berücksichtigen, wie diese Eltern sich aufzehren, krank werden, früh altern und logischerweise vorzeitig an Arbeitskraft einbüßen – allein durch die Pflichten, Sorgen und Mühen, welche die Aufzucht eines Kindes mit sich bringt.

Auch muß schließlich noch auf die Möglichkeit hingewiesen werden, daß dieses Kind später überdurchschnittliche Intelligenz zeigt, was seine Verdienstchancen in unserer Gesellschaft eher mindern dürfte – seine Eltern jedenfalls zwingt, auch noch für sein Studium aufzukommen.