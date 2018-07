Inhalt Seite 1 — Sie wollen ernst genommen sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walther Weber

Wenn die turbulente, neuneinhalbstündige Hauptversammlung des Volkswagenwerks am 4. Juli als „ein schwarzer Tag in die Annalen der deutschen Aktiendemokratie eingehen wird“, dann darf man das Treffen der Aktionäre des ersten deutschen Volksaktien-Unternehmens, der Preußag AG am 9. Juli als einen „grünen“, hoffnungsvollen Tag registrieren. Denn Stil und Atmosphäre auf der dreieinhalbstündigen Versammlung von 1500 Aktionären und Aktionärs-Vertretern in der Berliner Kongreßhalle blieben stets sachlich und demokratisch. Und das, obwohl es nicht an Zwischenrufen fehlte, sich acht, zumeist temperamentvolle Redner zu Wort meldeten und die Stimmung eines Teiles der Anwesenden bei der Beschlußfassung über die Kapitalerhöhung sogar einmal gegen die Verwaltung umzuschlagen drohte. Schließlich boten Abschluß und Tagesordnung der Versammlung eigentlich mehr Angriffspunkte als beim Volkswagenwerk.

Erstens war trotz eines um 12 Prozent erhöhten Umsatzes und eines um fast 50 Prozent gestiegenen Gewinnes nur wieder die unveränderte Dividende von neun Prozent vorgeschlagen worden. Zweitens war über eine Kapitalerhöhung (im Verhältnis 4:1 und zum Bezugskurs von 160 Prozent) zu entscheiden. Und drittens war der Streit mit dem Bund um die Bewirtschaftung der ursprünglich der Preußag zugedachten Kesselwagen innerhalb des vergangenen Jahres noch nicht beigelegt worden, obwohl die Aktionäre schon im Vorjahr einmal vertröstet worden waren.

Woran lag es also, daß die Versammlung dennoch so viel harmonischer verlief als beim Volkswagenwerk? Daran, daß Daueropponenten fehlten? Weil ein Konzern wie die Preußag schwerer überschaubar ist als ein Automobilhersteller? Oder beruht es vielleicht einfach darauf, daß – wie Beobachter meinen – die Preußag andere Aktionäre hat?

Des Rätsels Lösung liegt in der Einstellung der Unternehmensführung gegenüber ihren Aktionärsneulingen. Seit die Preußag im Jahr 1959 nach der Privatisierung eine ähnlich turbulente Hauptversammlung erleben mußte, gibt man sich dort alle Mühe, die Aktionäre im Sinne des Wortes zu betreuen, und versucht, sie mit viel Geduld von der Richtigkeit der Verwaltungsentscheidungen zu überzeugen.

Das bewies auch die Verhandlungsführung auf der Hauptversammlung. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Elmendorf sprach zu den Kleinaktionären und Nichtfachleuten im warmen Ton eines verständnisvollen Lehrers, dessen die Versammelten wohl bedürfen, damit sie sich nicht so ohnmächtig gegenüber dem Depositstimmrecht und der Geschäftsführung fühlen, wie sie es in Wirklichkeit sind. Der Vorstand und seine Mitarbeiter taten in Berlin auch sehr viel, um ihren Eigentümern ein plastisches Bild von ihrem Unternehmen und seiner Entwicklung zu zeichnen. Dazu gehörte nicht nur ein gut und verständlich gestalteter Geschäftsbericht für jeden Besucher, sondern auch als Zugabe die Besprechung des Abschlusses durch ein neutrales Institut für Bilanzanalysen. Auf der Versammlung selbst lockerte eine Tonbildschau über den historischen Werdegang des Konzerns das so abstrakte Geschehen auf.

Und Tage zuvor hatten – was uns noch wesentlicher erscheint – Regionalversammlungen in sieben Großstädten des Bundesgebietes etwa achttausend Aktionären und deren „engsten Angehörigen“ Gelegenheit gegeben, sich über die Geschäftslage persönlich zu informieren, Fragen zu stellen und ihre Meinung zu sagen. Auf diese Weise wurden viele Unklarheiten und mögliches Mißtrauen ausgeräumt. Damit stiegen auch die Chancen, daß sich auf der Hauptversammlung die Diskussion auf das wesentliche beschränken würde.