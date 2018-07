Nach der unvergleichlichen "Femme 100 têtes" ist nun im Gerhardt Verlag, Berlin, ein weiterer Collagen-Zyklus des größten und des menschlichsten aller Surrealisten, die "Semaine de bonté" von Max Ernst erschienen, für nur 42 Deutsche Mark ein Wunder von einem Buch.

Die (im Gegensatz zur "Hundertköpfigen") kommentarlosen Collagen sind noch satanischer als die des ersten Bandes. Sie sind ganz ohne Witz und haben nur noch etwas von jener höheren Komik, die allein das Entsetzliche herzustellen vermag und die zu artikulieren das Primat der großen Kunst geblieben ist. Der Affront ist nicht mehr so direkt wie der des Vogeloberen Homebom, aber um so konsequenter. Die gemeisterte Technik schlägt unmittelbar um in Sinn und Schnecken.

In der "Femme 100 têtes" war die Zusammensetzung alles und das Geheimnis die Montage. Hier ist mehr im Spiel, sind die Einzelteile keine bloßen Versatzstücke, aus dem noch vage Bekannten entliehen, sondern jede Hand, jeder Fächer und jedes Gesicht tragen die Welt, der sie entstammen, die der nur scheinbar gemütlichen Räume und gemeinen Schondeckchen, hinein in die neue, die visionäre Welt. Um jedes Detail ist die Aura seiner Herkunft. Das macht das Entsetzliche gewisser und die Überraschung grauenvoller, und das läßt sich weder malen noch beschreiben, sondern nur durch die Collage erreichen. Das Harmloseste und das Heiligste, Stechpalmen und Devotionalien, und auch das Süßeste, das liebe Mädchen und das entzückende weiße Bein, bergen namenlosen Schrecken inmitten all der anderen Dinge, die kaum weniger harmlos sind: die Zigarre und der grindige Greisenmund und schließlich auch jenes unsägliche Sofa, unter dem nach Benjamins traumsicherem Satz nur die Leiche der Großmutter verborgen liegen kann. Die edelsten Gefühle, die wärmste Erwartung, durch einzelnes scheinbar verbürgt werden durch das Ganze gestraft: durch die Einsicht in das Andere, das sich nicht hinwegwünschen läßt. Insofern ist Ernst bei aller Phantastik wie Bosch auch ein großer Realist.

Die Hoffnung, die trotz allem auf die Wendung zum Besseren und vor allem auf die Kunst setzt, wird hier nicht preiswert angeboten, sondern steht am Ende, erst jenseits einer unbarmherzigen Beschwörung des Vorliegenden. Trotz allem, das heißt: trotz unsäglicher Grausamkeiten, unter denen die der finsteren Geschmacklosigkeit nicht die geringste ist. In Stuck und Schnörkel, Plüsch und Schondeckchen ist eine Zeit geronnen, deren negative Bilanz einiges aufzuweisen hat, die bürgerliche, die unterm Schlafrock das Beil parat hatte.

Das Schlimmste sind nicht die übergroß-fludrige Fledermaus im Badezimmer oder das Meer unter dem Gebetsschemel, nicht der häßliche Flügel zwischen den zarten Schultern oder der Knebel zwischen den geliebten Lippen, auch nicht der Geierkopf aus dem Negligé, sondern vor allem sind es die verstellten Fluchtwege, die ängstigen: die Türen sind verrammelt, die Fenster verhängt, und hinter den heimeligen Rüschen des besagten Sofas wartet die Rettung auch nicht.

Dieses Buch ist ein Plädoyer für die ganze Freiheit, nicht für die halbe, die wir haben. Und es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wieviel jede Kunst, auch die bildende, mit Humanität zu tun hat. Uwe Nettelbeck