Unter uns: Flüssiges Glas

Zwei Jahre Erdbebenwellenbeobachtung scheinen zu bestätigen, was der amerikanische Geologe Beno Gutenberg schon lange vermutete: Wir leben auf einer dünnen Schale, die auf einer wesentlich dickeren Schicht aus glutflüssigem Glas schwimmt. Dr. Don L. Anderson, ein Geophysiker des Kalifornischen Instituts für Technologie in Pasadena, hat seit dem großen Erdbeben in Chile 1960 zwei Jahre lang Erdbebenwellen aufzeichnen lassen, um aus ihnen Schlüsse auf den Aggregatzustand der verschiedenen Erdschichten ziehen zu können. Dr. Anderson setzt damit die Arbeit Gutenbergs, des ehemaligen Direktors des Instituts, fort.

Erdbebenwellen, die den Globus in allen Richtungen durchlaufen, werden von hartem Material schnell und mit geringem Verlust geleitet, während sie sich in weichem Material langsam fortpflanzen, zum großen Teil aber absorbiert und in Wärme umgesetzt werden. Stärke, Richtung und Geschwindigkeit, mit der reflektierte Erdbebenwellen an die Erdoberfläche zurückkehren, geben daher Auskunft über die Beschaffenheit der Schichten, die sie durchlaufen haben.

Nach Auswertung seiner Messungen präsentierten sich dem amerikanischen Geophysiker die oberen 600 Kilometer der Erdrinde weich wie geschmolzenes Glas, während die kernnahen Schichten, die tiefer als 2400 Kilometer liegen, offenbar hart wie Stahl sind, obwohl die Temperaturen mit der Tiefe zunehmen. Dr. Anderson erklärt dieses Paradoxon mit dem Druck der Gesteinsmassen: Weil sich im Kern der Erde das schwerere Material gesammelt hat, nimmt von einer bestimmten Tiefe an der Druck stärker zu als die gleichmäßig steigende Temperatur; unter dem hohen Druck verhält sich die geschmolzene Materie wie ein stahlharter Feststoff.

Von praktischer Bedeutung ist vor allem der Aufbau der obersten Schichten: Die „Eierschale“, auf der sich unser Leben abspielt, ist nur etwa 100 Kilometer dünn; sie erreicht noch nicht den hundertzwanzigsten Teil des Erddurchmessers und hat ein relativ lockeres Gefüge. Wäre sie nämlich starr, dann würde die Schale nach jedem stärkeren Erdbeben noch jahrelang wie eine angeschlagene Glocke schwingen. Darunter befindet sich ein 500 Kilometer dicker weißglühender „Glasfluß“, der gleichmäßig den ganzen scheinbar festen Kern der Erde umspannt. Dieser glutflüssige Ozean ist vermutlich das unerschöpfliche Lavareservoir der Vulkane. Nach Dr. Anderson ist es auch die Quelle der Erdbeben.

Leben vor 2,7 Milliarden Jahren?

In uralten Gesteinen entdeckten zwei australische Mikrobiologen und ein südafrikanischer Geologe die ältesten bislang bekannten Lebensspuren: Strukturen, die 2,7 Milliarden Jahre alt sind und somit mindestens 700 Millionen Jahre älter sind als früher gefundene Lebensreste.