Berufliche Reisen haben ihre Vorteile; man braucht sie nicht selber zu bezahlen, und mitunter kommt man in ferne Länder, die man sonst nie gesehen hätte. Ihr Nachteil – daß man aus Zeitmangel an Sehenswürdigkeiten vorbeigehen muß, die auf dem Reiseplan jedes Touristen stehen – verwandelt sich auf Umwegen wieder in einen Vorteil: Ich durfte entlegendste Gegenden besuchen, die auch heute noch nicht von Reiseagenturen „erfaßt“ werden können.

So gehören die Monate, die ich in den Tälern des Himalayas erlebte, zu den eindrucksvollsten meines Lebens. Die Sonne über dem „Dach der Welt“ hat eine Leuchtkraft, die mit ihrem Glanz alles weit über die Wirklichkeit hinaushebt. Selbst kleine Begebenheiten nehmen größere Dimensionen an.

Dort besuchte ich einmal einen Radscha von einem indischen Kleinstaat, dessen Vater von den Briten entthront worden war, weil er seinen Pferden Rubine an Stelle der Augen hatte einsetzen lassen. Nachdem ich mich mit dem jungen Fürsten eine Weile unterhalten hatte, nahm er mich bei der Hand und führte mich durch seinen Zuckergußpalast.

In jener Zeit hatten die Maharadscha-Filme Hochkonjunktur; sie handelten fast immer von Tigern und edlen indischen Fürsten und mir war nun nicht klar, was ich erwarten durfte. Jedenfalls nicht das, was ich sah. Jeder Saal, jeder Raum war vollgepropft wie ein Lagerhaus mit Dingen, die der Vater des Radschas auf Europareisen zusammengekauft hatte. Nicht etwa von jeder Sorte nur ein Stück, sondern immer gleich dutzendweise. So standen im Thronsaal wohl an die dreißig Standuhren und vertickten die Zeit. Natürlich gingen sie nicht synchron und alle paar Minuten schlug eine andere. Ehe sich nach den Schlägen das Gewirr im Schlagwerk wieder beruhigte, kündete eine andere Uhr bereits ihre Zeit an. Und dies war der Raum, in dem zu jener Zeit noch Staatsberatungen stattfanden!

Im nächsten Saal, der zu Empfängen benutzt wurde und dessen Wände mit Perlmutt ausgelegt waren, standen zwanzig Konzertflügel. Auf jedem davon thronte eine Schreibmaschine, die von einer Federboa umkränzt war. Die nächsten Räume waren ebenfalls angefüllt mit Dingen, die in der Einzahl praktisch waren, aber in ihrer Mehrzahl zur Sinnlosigkeit degradiert wurden. Denn was fängt man schließlich, selbst in einem indischen Palast, mit vier Dutzend russischen Bürokalendern für das Jahr 1929 an? Oder mit dreißig Registrierkassen für portugiesische Escudos? In einem rot ausgeschlagenem Raum, standen in der Mitte gleich zwei Nachbildungen der Venus von Milo und rund um diese etwa zwanzig Wagnerbüsten. Außerdem türmten sich an den noch freien Stellen aufeinander gestapelte Zylinderhüte.

Am Ende einer langen Galerie, die am Empfangssaal begann, saß ein Mann vollkommen regungslos auf einem Gartenstuhl. Zu ihm führte eine Allee von kupfernen Wannen und in jeder stand ein leerer Vogelbauer. Das Ganze wurde von einem riesigen Kristallüster beleuchtet. Als wir uns an den Wannen vorbeizwängten, sah ich, der Mann war ein Neger, aber er trug europäische Kleidung, hatte einen Strohhut auf und in den Händen hielt er das Telephonverzeichnis von Prag. Warum er unbeweglich dasaß, erklärte sich daraus, daß er aus Wachs war.

Meine weit aufgerissenen Augen deutete der Fürst wohl als Bewunderung, denn er erzählte stolz, ein Maler habe sich tagelang im Palast aufgehalten und Skizzen gemacht. Erst, als ich beim Abschied meine Sprache wiederfand, konnte ich nach dem Namen fragen. Der Künstler hieß Salvador Dali. Erst viel später, als ich die ersten surrealistischen Bilder sah, wußte ich, woher Dali seine ersten Inspirationen bezogen hatte.