Es war noch einmal ein großer Abend für ihn. Im Park der Villa Reizenstein ein Diner des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg für das Konsularische Korps. Einer der brennend heißen Sommerabende dieses Jahres 1964, die Uniformen und Ehrenzeichen, die Damen, das plänkelnde Gespräch.

Sein Stock mit der silbernen Krücke nahm sich angemessen aus. Schmunzelnd lobte er zwischen Frau Kiesinger und der Gattin von Albrecht Schönhals die Schwanensee-Impromptus der Stuttgarter Oper. Friedrich Sieburg schien ganz der alte. „Kommen Sie bald wieder zu uns nach Gärtringen“, sagte er.

Auf seinem Landsitz südlich von Stuttgart lief man ein paar hundert Meter über mustergültig gepflegten Rasen hinter hohen Mauern. In einem Gartenhäuschen, hübscher als Goethe es jemals gehabt haben mag, lebte er unter Büchern und Bäumen, abgeschieden, inmitten heiterster Natur, und doch verbunden all dem, was er so sehr liebte, was er selber so sehr war: das Zeitgeschehen in seinem Glanz und seinem Elend, seiner aufbegehrenden Eitelkeit, seiner Lust am Untergang.

Spät in der Nacht, der letzten vor seiner letzten, reichte er mir die Hand, eine weiche, zögernde Hand. „Der französische Schriftsteller Victor Hugo“, höre ich ihn noch dozieren, „pflegte des Nachts seine Einfälle und Träume auf Zettel zu kritzeln. Morgens sammelte er sie vom Boden auf – und konnte sie nicht entziffern.“

Ich weiß nicht, wie er darauf kam, weiß nicht, warum dies das letzte Wort war, das ich von ihm hörte, dem umstrittenen Grandseigneur meines Berufs, dem großen Lebenskünstler, bereits vom Tod gezeichnet. Thilo Koch