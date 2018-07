Von Alfred Michaelis

Seit 75 Jahren steht die amerikanische Regierung in einem mit wechselnder Intensität und wechselndem Erfolg geführten Kampf gegen Trusts und Monopole der Wirtschaft. Nach den ruhigeren acht Eisenhower-Jahren hat unter Kennedy eine erneute Verschärfung der Antitrustpolitik eingesetzt, die unter Johnson ihren Fortgang nimmt.

Allein im ersten Quartal dieses Jahres hat die Regierung 20 Antitrustverfahren eingeleitet; im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur halb so viel.

Bei allen Trust verfahren tauchen unvermeidlich die Namen zweier Gesetze auf, die die Grundlage der traditionellen Antitrustpolitik der amerikanischen Regierung bilden. Es handelt sich dabei um den „Sherman Act“ und den „Clayton Act“. Beides sind Gesetze, deren Entstehung und Ideologie in engem Zusammenhang mit der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte nach dem Ende des großen Bürgerkrieges steht. Die Antitrustgesetzgebung und die Zustände, die zu ihr geführt haben, nehmen in jeder Geschichte und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten einen breiten Raum ein.

Ähnlich wie in Deutschland nach dem Kriege von 1870, setzte in den Vereinigten Staaten im Anschluß an den wenige Jahre vorher beendeten Bürgerkrieg eine stürmische industrielle Entwicklung ein, die zeitlich etwa mit den deutschen „Gründerjahren“ zusammenfiel. Aus einem Land von Farmern und Kleingewerbetreibenden entwickelte sich eine Industriegesellschaft, in der Monopolisierungstendenzen überhand nahmen. Dem Beispiel von Rockefellers Öltrust folgend, betrachteten es rücksichtslose Geschäftemacher jeder Branche als ihr Ziel, durch Ausschaltung der Konkurrenz eine beherrschende Marktposition zu erringen. Für die Kosten der Niederringung der Konkurrenz hielten sie sich dann durch Ausbeutung der Konsumenten schadlos.

Es war die Zeit der Bildung der großen amerikanischen Vermögen. Es gab nicht nur den Öltrust, Stahltrust, Geldtrust (Morgan), die Vertrustung der Eisenbahnen; Truste aller Art, wie zum Beispiel ein Rindfleischtrust, Whiskytrust, Tabaktrust, Streichholztrust, Zuckertrust, Bleitrust, Kupfertrust überzogen die amerikanische Wirtschaft mit einer Kruste der Willkür und der Macht, die Gegenstand von Vernehmungen des Kongresses und aufsehenerregender Bücher wurde. Der Entrüstungssturm der öffentlichen Meinung wurde schließlich so groß, daß sich die Regierung zum Einschreiten veranlaßt sah, als dessen Resultat im Jahre 1890 der sogenannte „Sherman Act“ hervorgegangen ist. Dieses ziemlich allgemein gehaltene Gesetz stellte Monopolisierungen durch Vertrustung und Geheimabkommen zwecks Beschränkung und Verhinderung der Konkurrenz unter Strafe.

Mit Hilfe des „Sherman Act“ erfolgte die Zerschlagung einiger der großen Trusts (unter anderem des Rockefellerschen Standard Oil Trusts). Das Gesetz wurde aber von den konservativ eingestellten Gerichten, die einen breiten Auslegungsspielraum hatten, in vielen Fällen auch sehr großzügig interpretiert. Vor allem aber verstanden es die großen Unternehmungen, das Gesetz zu umgehen und ihre Ziele statt durch direkte Aufsaugung der Konkurrenz auf dem Umweg der Direktoren-, Aufsichtsrat- und Aktienverschachtelung zu erreichen.