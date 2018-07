Bei Harpen stimmen die Kohlen wieder! Die Dortmunder Zechengesellschaft, deren Aktien zu 75 Prozent im Besitz der französischen Hüttenwerksgruppe Sidechar liegen, ist im vergangenen Geschäftsjahr ein gutes Stück vorangekommen. Das merken auch die Aktionäre, die wieder eine Dividende von 5 Prozent erhalten, nachdem sie im Vorjahr ganz leer ausgegangen waren. Für die Dividendenzahlung nimmt die Gesellschaft zwar die freien Rücklagen mit einem Betrag von 2,72 Millionen DM in Anspruch, aber die Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, daß dies nur aus Gründen der Steuerersparnis geschieht. Die Dividende – für die 6,38 Millionen DM erforderlich sind –, sei voll verdient worden. Daß Harpen 1963 wesentlich besser abgeschnitten hat als im Jahre zuvor, ist nicht nur das Zufallsergebnis eines überdurchschnittlichen langen und harten Winters, der den Ruhrzechen fast durchweg eine Verschnaufpause vergönnt hat. Die Dortmunder Zechengesellschaft hat darüber hinaus die ersten Früchte ihrer Rationalisierungspolitik, die auch eine gewissen Strukturänderung mit sich bringt, geerntet.

In der kräftigen Umsatzsteigerung von 436 auf 484 Millionen DM findet zunächst die günstige Entwicklung des Kohlenabsatzes ihren Niederschlag. Von dem Umsatzzuwachs entfallen rund 30 Millionen, also gut zwei Drittel, auf Haldenverkäufe, die nebenbei, weil sie sehr vorsichtig bewertet waren, auch einen ganz hübschen Buchgewinn gebracht haben. (Allein dieser Buchgewinn von 9 Millionen DM vor Abzug der Steuern hätte mehr als ausgereicht, um die fünfprozentige Dividende zu zahlen.) Zu der günstigen Umsatzentwicklung der Gesellschaft hat daneben das neue Kraftwerk beigetragen, das zu Anfang des Berichtsjahres in Betrieb genommen wurde. Die Stromerzeugung stieg im Berichtsjahre um fast 72 Prozent auf 745 Millionen k Wh. Noch eindrucksvoller läßt sich die Anpassungspolitik der Dortmunder Verwaltung an der Entwicklung der Zechen ablesen. Die Konzentration auf die ertragstärkeren Betriebe ist zielstrebig durchgeführt worden. Im vergangenen Geschäftsjahre wurde noch die Zeche Dorstfeld stillgelegt und die Zusammenfassung der Schachtanlagen Gneisenau und Viktoria zum Verbundbergwerk beendet. Damit konzentriert sich die Kohlenförderung bei Harpen auf drei, allerdings gute Zechen!

Die Untertageschichtleistung des Gesamtunternehmens stieg im vergangenen Jahre um 6,3 Prozent auf 2,619 t und lag damit um 44 kg über dem Ruhrdurchschnitt; die Schichtleistung ist im laufenden Jahr nochmals auf 2,74 t je Mann und Schicht untertage gestiegen. Den Vogel schießt Bei Harpen die Zeche Grimberg ab, wo bereits die beachtliche Leistung von 3,6 t erreicht wurde. Die Harpen-Verwaltung glaubt, in wenigen Jahlen eine Durchschnittsleistung von 3,5 t erzielen zu können. Die Belegschaft wird also auch in Zukunft noch stärker abgebaut werden können als es der Förderrückgang erforderlich macht.

Daß das Berichtsjahr noch mit erheblichen Aufvendungen für die Stillegung belastet war, liegt im der Hand. Anlagenverluste in Höhe von 10,4 Millionen DM fielen 1963 als Folge der Stillegung der Zeche Dorstfeld an; damit ist die Stillegungsaktion bei Harpen aber auch durchgestanden. Die Gesellschaft hat diese schwierigen Runden immerhin auch finanziell recht passabel durchgehalten.

Die Lieferbeziehungen der Harpen-Zechen zu dem französischen Großaktionär haben sich allen zwischenzeitlichen Spekulationen zum Trotz im Laufe der letzten Jahre relativ stabil gehalten. Knapp 50 Prozent des Fremdabsatzes in festen Brennstoffen lieferte Harpen 1963 an die Sidechar, die ihrerseits – wie die Dortmunder Verwaltung betont –, ihren Koksbedarf jederzeit bei anderen Lieferanten billiger decken könnte als bei der deutschen Tochter. Inzwischen honoriert Harpen diesen „Familiensinn“ mit Mengen- und Treurabatten, wie sie auch bei anderen Großabnehmern – selten jedoch bei Konzerngesellschaften üblich sind. Nmn