Ja, kann es denn wahr sein, daß unser feines Hamburg sich entschlossen hat, Steuergelder für ein Preisausschreiben auszugeben, das einem Schlager gilt? öffentliche Gelder, eingesetzt für einen Hamburg-Schlager? Hamburg, die Stadt Telemanns und Klopstocks?

Und wenn es denn wahr ist, gibt es da etwelche Entschuldigungen, deren man sich bedienen könnte, falls die Bürger anderer Städte die Nasen darüber rümpfen?

Entschuldigung I: Nicht die Kulturbehörde gibt das Geld für die „Aktion Hamburg-Schlager“, sondern „bloß“ die Behörde für Inneres. Wenn nämlich der Kultursenator hier im Spiele wäre, ja, da würde dies einen schlechten Eindruck machen! Wo doch in sein Ressort der berühmte „Bach-Preis“ fällt! Und so ein Kultursenator, der mit der rechten Hand einen „Bach-Preis“, mit der linken Hand jedoch einen „Schlager-Preis“ vorgibt, der hätte sich wirklich etwas vergeben; gitt!

Anders aber liegt der Fall beim Innensenator. Er ist nicht zuständig für Kultur, beileibe nicht. Zwar will es der Zufall, daß Hamburg einen Senator für Inneres besitzt, der musikalische Gaben hat. Jedenfalls sah man ihn wiederholt in die Kirchen des Alten Landes pilgern, sachkundig und reinen Herzens, wo er auf den Arp-Schnittger-Orgeln spielte, den schönsten Barock-Orgeln, die es in Deutschland gibt. Aber das tat der Innensenator privat, denn sein eigenes Inneres ist rein. Nur offiziell nur ressortgemäß fördert er den Schlager. Schizoid: Nö, wo denken Sie hin? Der Mann ist korrekt! Er weiß durchaus zwischen Neigung und Amt zu unterscheiden. Nie würde er – wäre er Kultursenator – einen Schlager-Preis aussetzen. Er nicht!

Entschuldigung II: „Pecunia non olet“, sagte schon der römische Kaiser Vespasian, als er münzpflichtige öffentliche Bedürfnisanstalten einrichtete, deren Erträge in die kaiserliche Kasse flossen. „Geld stinkt nicht.“ So auch stinkt ein Schlager nicht, der Reklame für Hamburg macht, wenn er nur recht zugkräftig ist, auf neuhamburgisch: „efficent“.

Entschuldigung III: Einst gab es „Heimatlieder“ – schreckliche Weisen, fürchterliche Texte! Etwa so: „Heil über dir, Heil über dir, Hamonia! Oh, wie so herrlich stehst du da!“ (Wobei zwischen dem „stehst“ und dem „du“ helle Fanfaren ertönten: „Stehst – türütütü“ – du – türüttütü – da!“ Solch ein Heimatlied war seinerzeit vollständig kostenlos, weil aus purem Enthusiasmus geboren. Doch wer ist heute noch so enthusiastisch, daß er in aller Unschuld ein „stehsttürüttütü – du – türüttütü – da“ zustande brächte? Nein, diese holden Zeiten sind vorbei. Heute muß man blankes Geld aussetzen. Sonst rühren sich die Texter und Composers nicht vom Fleck.

Entschuldigung IV: Der „Bach-Preis“ beispielsweise – und wir haben noch andere – bringt dem „Träger“ die runde Summe von zehntausend Mark. Der „Schlager-Preis“ aber ist nur mit fünftausend dotiert. Das ist deutlich genug! Talmikunst ist halb so viel wert wie echte Kunst. Das mußte endlich einmal bewiesen werden! Und an Talmikunst kann man noch verdienen! Also nicht stören lassen, meine Herren Klopstock und Telemann! Ruhig weiterschlafen! Den Schlagermachern, die bloß die Hälfte kriegen, haben wir’s so richtig gezeigt!

Entschuldigung V: Noch nie hat eine Stadt – so meldet jedenfalls das „Echo am Abend“ – ein Preisausschreiben für einen Schlager ausgeschrieben. Das ist neu. Und alles Neue trägt seine Entschuldigung in sich selbst. Wir fügen gern hinzu, daß es höchste Zeit war, dies gute Beispiel zu geben, damit auch andere deutsche Städte „schlagerbewußt“ werden, alias: efficent...