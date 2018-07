Von Hanne Huber

Der Vorschlag des verbraucherpolitischen Ausschusses der CDU, den Ladenschluß am Freitag auf 21 Uhr zu verlegen und dafür den „langen Samstag“ künftig fallenzulassen, hat erwartungsgemäß großen Wirbel gemacht und die Gemüter erregt. Es hat jedoch nicht den Anschein, als ob die „Ladenschlußfront“, die vom Einzelhandel bisher verteidigt worden ist, ins Wanken geraten würde. Abgeordnete, die dem Einzelhandel, dem Handwerk und dem Mittelstand nahestehen, aber auch die maßgebenden Verbände und Gewerkschaften haben sich eindeutig gegen eine Änderung der Ladenschlußzeiten ausgesprochen. Die Argumente, die sie vorbringen, können zwar nicht in allen Punkten überzeugen, verdienen aber dennoch ernst genommen zu werden. Der Pferdefuß einer vernünftigen, den Interessen der Verbraucher dienenden Regelung, ist die Personalknappheit im Einzelhandel.

Samstag für Samstag bietet sich in den großen Geschäften und Kaufhäusern dasselbe Bild: Lange Menschenschlangen schieben sich mit prall gefüllten Einkaufstaschen mühsam durch schmale Gänge. Die Luft ist zum Erbarmen schlecht und verbraucht, der Lärm nerventötend. Während die Kunden dem Geklapper der Registrierkassen möglichst rasch zu entrinnen trachten, müssen Verkäuferinnen und Verkäufer unter der Dauergeräuschglocke ausharren. Stunde um Stunde. Sie dürfen nicht wanken und nicht weichen.

„Die Woche ist nichts – verglichen mit den Samstagen.“ So heißt es, wohin man auch hört und geht. Wenn dann endlich auch für das Personal Feierabend ist, kehrt man müde und abgespannt zu seiner Familie zurück, die vielleicht schon seit Freitagabend in Freizeitstimmung ist. Besonders schlimm sind die verheirateten Frauen dran, die sich anschließend noch ihrem Haushalt widmen müssen, aber auch die jungen Mädchen, die von der Registrierkasse zu ihren Freunden eilen, sind nicht eben zu beneiden. Wieviel lieber würden sie schon in aller Frühe gemeinsam ins Grüne gestartet sein. Aber ach ...

In solcher Stimmung reift nicht selten der Entschluß zum Berufswechsel. Und um den Nachwuchs steht es im Verkaufsberuf ohnedies schon nicht zum Besten.

Die Jugendlichen zeigen immer weniger Neigung, in den Einzelhandel zu gehen: Bei der letzten Schulentlassung fanden sich für rund 60 000 Ausbildungsstellen im Einzelhandel keine Bewerber – vor allem keine Bewerberinnen. Besonders unbeliebt ist der Lebensmitteleinzelhandel. Attraktiver dagegen ist das Verkaufen immer noch in Kosmetik- und Modegeschäften, denn dort ist die Arbeit nicht so schwer und vom Glanz des luxuriösen Angebots färbt immer auch ein wenig auf das Prestige der Verkäuferinnen ab. Am Gemüsestand wirken rote Fingernägel und „Schwalbenschwanzaugen“ grotesk – im teueren Parfümeriesalon sind sie geradezu Vorschrift.

Im Einzelhandel hapert es nicht nur an Nachwuchs; die Abwanderung bereitet nicht minder große Sorgen. Der Verkaufsberuf ist zu einem typischen Frauenberuf geworden. Gut drei von vier Einzelhandelsangestellten sind Frauen. Verkäuferinnen aber heiraten in der Regel früh, mit 20 oft, manche noch früher. Während die Jungverheirateten Verkäuferinnen vor Jahren noch bis zum ersten oder zweiten Kind weiterarbeiteten, weil das Einkommen sonst nicht ausreichte, widmen sie sich heute häufig schon vom ersten Kind an nur noch ihrer Familie – nachdem sie vorher alle Möglichkeiten der Sozialleistung (Wochengeld, Stillprämie usw.) ausgeschöpft haben.