Die deutsche Nähmaschinenindustrie und damit auch deren größter Hersteller, die GM Pfaff AG, standen auch 1963 „nicht auf der Sonnenseite der Konjunktur“. Seit der Großversender Neckermann 1958 daran ging, in seinen Katalog auch Haushaltsnähmaschinen aufzunehmen, konnte die billige Japan-Konkurrenz den Inlandsabsatz dieser Industrie seit 1960 von 114 auf 69 Millionen Mark zurückdrängen. Sowohl der sich wegen seines Kundendienstes unentbehrlich fühlende Fachhandel als auch die Verkaufsfilialen deutscher Nähmaschinenfabrikanten wollten zunächst nicht glauben, daß sich mit bunten Katalogbildchen auch Nähmaschinen verkaufen ließen. Sie haben es inzwischen einsehen müssen. Die Versand- und Warenhäuser haben ihnen ein Viertel des inländischen Marktes abgenommen. Allein die Nähmaschineneinfuhren aus dem Billigland Japan konnten von 1960 bis 1963 ihren Marktanteil von 19 auf über 34 Prozent steigern.

Diese Entwicklung mußte sich auch in der Bilanz und Erfolgsrechnung der GM Pfaff AG niederschlagen. Denn immer noch trägt die Haushaltsnähmaschine mehr als 31 Prozent der nur minimal auf 150,5 Millionen Mark gestiegenen Pfaff-Umsätze. In die andere Hälfte teilen sich Industrienähmaschinen mit 34 und andere Fertigungen mit 15 Prozent, zu denen das Heimbüglerprogramm gehört, das Pfaff jetzt auch für Bosch fertigt.

Doch Pfaff-Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Fernholz ist optimistisch. Er erwartet „auf Grund des guten Namens des Hauses Pfaff“ nach den Jahren des Kampfes einen gesicherten Nähmaschinenmarkt. Ob sich die Hoffnungen erfüllen? Tatsache ist zunächst einmal, daß 57 Prozent aller bundesdeutschen Haushalte bereits mit Nähmaschinen versorgt sind und der Absatz von Haushaltsnähmaschinen (einschließlich Importe) seit 1961 um 61 000 auf 438 000 Stück gesunken Die deutschen Nähmaschinenfabrikanten, delen Zahl infolge des hart umkämpften Marktes in den letzten zehn Jahren von 20 auf 6 geschrumpft ist, haben Auswege aus dem Dilemma gesucht. Damit der Importstrom nicht mehr ohne Profit für die eigene Kasse an ihnen vorbeifließt, haben sie Verträge mit den Japanern abgeschlossen. Einige von ihnen führen die billigen Maschinen „ihres Sortiments“ aus Japan selbst ein, andere importieren nur die lohnintensiven Teile der Maschinen. Einige produzieren die untere Preisklasse nicht mehr, weil es unrentabel ist.

Pfaff hat ein Abkommen mit der Tokioter Nähmaschinenfabrik Janome geschlossen. Der Vertrag soll zu einer in Karlsruhe-Durlach arbeitenden Montagegesellschaft führen, in deren 4 Millionen Mark betragendes Stammkapital sich Janome und Pfaff paritätisch teilen. Damit ist nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden von Pfaff, Dipl.-Ing. Kieffer, eine Zusammenarbeit erreicht worden, die „richtungweisend“ für alle lohnintensiven Fertigungen auch anderer Branchen sein kann. Die aus japanischen Teilen und von Pfaff gelieferten Gußkörper montierten „Mischlingskinder“ sollen allerdings nicht unter dem Pfaff-Zeichen vertrieben werden. Man will sie auch nicht über die „Pfaff-Kanäle“, die Verkaufsfilialen, sondern auch über andere Vertriebswege absetzen. Gedacht ist an Einkaufsgenossenschaften sowie an Versand- und Warenhäuser.

Ob auf diese Weise allerdings die bisherige Durststrecke von Pfaff überwunden werden kann und sich die in den Vorjahren unter erheblichen Kosten gestarteten anderen Fertigungen bald zu einem soliden zweiten Bein auswachsen, ist nach Kieffer „eine Frage für Propheten“. Immerhin glaubt sich Pfaff nun der am Jahresende volliberalisierten Einfuhr aus Japan gewachsen. Auch sonst hat Pfaff die Rationalisierung vorangetrieben. Das Möbelwerk in Karlsruhe-Durlach wurde stillgelegt. Die Verwaltung wurde gestrafft und eine Zahl von Angestellten entlassen. Zur Zeit werden etwa 7750 Personen beschäftigt gegenüber 8300 Ende 1962. Die in dem vergangenen Jahr sehr rasch gewachsenen europäischen Beteiligungen wurden „bereinigt“ und Sonderabschreibungen von 2,4 Millionen Mark vorgenommen.

Daß unter diesen Umständen trotzdem ein Jahresüberschuß von 2,3 gegenüber 1,5 Millionen Mark im Vorjahr übriggeblieben ist, der nach der Abzweigung von 0,6 Millionen für die Rücklagen zu einer unveränderten achtprozentigen Dividendenausschüttung reicht, mag angesichts der Schwierigkeiten erstaunen.

Des Rätsels Lösung offenbart ein Studium der Bilanz. Pfaff hat seine „Kassen“ 1963 überwiegend aus der Auflösung stiller Reserven, durch sonstige Erträge sowie aus Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen in Höhe von allein 3,7 Millionen Mark gefüllt. „Pfaff hatte sehr viel Speck“, meinte Dr. Fernholz dazu. Dennoch hat sich die Pfaff AG mit Hilfe ihrer 27 Millionen Mark betragenden Beteiligungen noch genügend Reserven bewahrt. Sie werden dazu beitragen, die zu 83 Prozent in Händen der Familie Pfaff liegenden Nähmaschinenfabrik auch über weitere schwierige Jahre hinwegzuhelfen. G. K.