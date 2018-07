Die BZ, Berliner 10-Pfennig-Blatt aus dem Springer-Konzern, hat gesundes Volksempfinden: Sie weiß immer, wer an den Pranger gehört. Sie zögert aber auch nicht, sich für Verfolgte einzusetzen, mutig, mit offener Brust und ganz ohne Arg. „Rosemarie Moogk kämpft gegen Mißgunst und Intrigen“, meldete die BZ am 10. Juli und fragte: Ist sie „das Opfer von heimtückischen Intrigen geworden? Haben ihr mißgünstige Kollegen ... einen Strick gedreht, der ihre Karriere zu vernichten droht? ... Rosemarie Moogk kämpft einen schweren Kampf...“ Mehr als zwei Jahre lang las man die Geschichte der Soubrette Moogk in der BZ anders:

12. Dezember 1961: „Westberliner Operettensängerin bleibt in Pankows Sold – Die Mauer interessiert sie nicht... Merkt sie nicht, daß sie das Geschäft Ulbrichts besorgt? Daß sie der Tyrannei dient? Daß sie einen Vertrag mit Mördern eingegangen ist?“

10. Dezember 1963: „Moment mal! Jetzt will sie Günter Neumann gratulieren. Ausgerechnet ihm und seinen Insulanern. Wie gleichgültig ihr die Mauer und dasSchicksal Hunderttausender auseinandergerissener Familien ist, das hat man wohl in der Eile vergessen?“

Frau Moogk war nach dem Bau der Mauer im November 1961 in einer Operette im Ostberliner Friedrichstadt-Palast aufgetreten. Nach Beendigung ihres Engagements war sie von einer Reporterin des RIAS nach Mitternacht in einer Westberliner Bär gefragt worden: „Und die Mauer ... interessiert Sie denn die Mauer nicht?“ Frau Moogk darauf: „Ja, was interessiert mich die Mauer...“ So war es auf einem Tonband zu hören, das der RIAS nie gesendet hatte. Durch „dunkle Kanäle“ war dieses Interview bei der BZ gelandet. Der Soubrette Moogk nützte ihre Behauptung wenig, der inkriminierte Satz von der Mauer sei noch weitergegangen undhabe geheißen: „Ja, was interessiert mich die Mauer, wenn ich dadurch Gelegenheit habe, meine Mutter in Ostberlin zu besuchen.“ Die BZ prangerte an und die Leser rasten: „Politische Hure“, „Wir werden dich an der Mauer aufhängen“, riefen sie der Moogk durchs Telephon zu. Aus Angst vor dem Volkszorn wurden der Soubrette Engagements verweigert. Verträge, die bereits geschlossen waren, wurden wieder gelöst. Obwohl die Sängerin nach der ersten Veröffentlichung in der BZ eine einstweilige Verfügung gegen weitere Berichte erwirkt hatte, polemisierte das Blatt weiter und wurde Ende April diesen Jahres vom Westberliner Landgericht zu einer Geldstrafe von 1000 Mark verurteilt. Ungefähr zur gleichen Zeit hatte das Blatt der Sängerin auch den Ölzweig angeboten: Man wolle, so sagte ein Unterhändler des Blattes, nun auch einmal einen „netten Artikel“ über sie schreiben. Das tat sie jetzt: „Das Tonband wurde verändert, geschnitten und dadurch verfälscht.“ Der „aus dem Zusammenhang gerissene Teil eines Satzes“ sei „durch dunkle Kanäle an die Öffentlichkeit gelangt. „Der Skandal war nicht zu vermeiden. Verträge platzten.“ Und die BZ meint: „Jetzt, da viele Mißverständnisse ausgeräumt sind, werden sich der Künstlerin sicher wieder schöne Aufgaben bieten. Der Strick, von mißgünstigen Kollegen gedreht, sollte Rosemarie Moogk eigentlich nicht zum Verhängnis werden.“ Wie wäre es, wenn die BZ die „dunklen Kanäle“ und die „mißgünstigen Kollegen im eigenen Hause suchte? N. G.