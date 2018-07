Wir sind um eine weitere Verstärkung unserer Verarbeitungsinteressen bemüht“, erklärte der Chef der Rheinischen Stahlwerke in der letzten Pressekonferenz des Essener Konzerns. Vorstands Vorsitzender Werner Söhngen deutete darüber hinaus noch an, daß in der Verwaltung schon konkrete Überlegungen beständen, über deren Gegenstand damals jedoch noch keine näheren Angaben gemacht werden konnten. Jetzt ist das Geheimnis – wenn auch immer noch vorzeitig und dementsprechend unvollständig – gelüftet worden. Im Essener Rheinstahl-Haus bemüht man sich, die Henschel-Werke AG, Kassel, dem Ruhr-Konzern einzugliedern. Die Kauflust der Rheinischen Stahlwerke ist, wie ausdrücklich versichert wird, nicht erst geweckt worden, nachdem das Kasseler Unternehmen durch den Zugriff des Staatsanwaltes „kopflos“ geworden war. Die Verhandlungen sind schon bis zu einer gewissen Reife gediehen, aber da diese Transaktion bei Rheinstahl unter der Devise „Alles oder gar nichts“ läuft, braucht das Geschäft natürlich seine Zeit.

In Essen will man nicht nur das Mehrheitspaket erwerben, von dem sich der aus der Gesellschaft ausscheidende Großaktionär und Generaldirektor Fritz Aurel Goergen trennen will, sondern auch das Aktienpaket der amerikanischen Gruppe. Knapp 54 Prozent des Henschel-Kapitals von 63 Millionen DM hat Goergen anzubieten, während die Amerikaner über einen Anteil von gut 43 Prozent verfügen. Jedoch gestalten sich gerade im Falle der amerikanischen Gruppe die Verhandlungen schon deswegen schwieriger, weil es sich nicht um einen Aktionär, sondern um eine Gruppe handelt, die zwar von dem Finanzier Joseph R. Nash vertreten wird, die aber dennoch eine zeitraubende Konsultationsfrist benötigt. Schließlich ist das letzte Wort über den Kaufpreis noch nicht gefallen, und gerade darüber spricht es sich besser in aller Stille ...

Was indessen der Erwerb der Henschel-Werke für den Rheinstahl-Konzern bedeuten würde, läßt sich – natürlich – schon heute abschätzen. Mit der Einbeziehung des Kasseler Unternehmens – das sein industrielles Comeback nach seiner schweren Krise im Jahre 1958 gerade mit der ersten Dividende von 6 Prozent für 1963 gekrönt hat – in die Rheinstahl-Gruppe erhält der Essener Konzern eine bedeutende Erweiterung seiner Verarbeitungsseite. Henschel bringt ein Umsatzvolumen von rund 500 Millionen DM mit. Rheinstahl erzielte 1963 einen Konzernumsatz von knapp 3,2 Milliarden DM, davon entfielen bereits über 40 Prozent auf den Bereich Weiterverarbeitung. Diesen Anteil von Jahr zu Jahr zu steigern, war seit der Neugründung des Unternehmens die konsequente und durchaus erfolgreiche Politik der Essener Verwaltung, die, nebenbei, mit dieser Devise einer breiten Risikoverteilung eine alte Rheinstahl-Tradition pflegt. Im Grunde waren die Rheinischen Stahlwerke schon im vergangenen Jahre nur noch „mit Streifen“ als Montanunternehmen anzusprechen. Denn wenn man die Umsätze der Guß- und Stahlverformung – was eigentlich korrekt wäre – zur Weiterverarbeitung hinzurechnet, hat Rheinstahl schon 1963 fast die Hälfte seines Geschäftsvolumens in diesem industriellen Bereich erzielt, der immer eine glückliche Ergänzung zur reinen Stahlerzeugung darstellt. Die Eingliederung der Henschel AG wird das absolute Übergewicht der Weiterverarbeitung in der von Essen aus am langen Zügel, aber doch ganz eindeutig gelenkten Unternehmensgruppe etablieren. Nur noch knapp ein Drittel des Konzernumsatzes – einschließlich der neuen Tochter Henschel – würde in der reinen Montanindustrie erzielt werden; im vergangenen Geschäftsjahre steuerten der Bergbau 282 und die Hüttenwerke 932 Millionen DM zu dem Geschäftsvolumen der Gruppe bei.

Zu den Rheinstahl-Töchtern der Verarbeitung gehören unter anderem bedeutende Namen der deutschen Industrie wie Hanomag, Nordseewerk und Union-Brückenbau. Henschel würde in der Umsatzskala des Konzerns den dritten Platz in der Gruppe einnehmen. Den Reigen führt nach wie vor die Rheinstahl Hüttenwerke AG mit 891 Millionen an, Hanomag lag mit einem Geschäftsvolumen von 517 Millionen im vergangenen Jahre an zweiter Stelle. Insbesondere für die Hanomag könnte, der erwartete Familienzuwachs bei Rheinstahl eine interessante Ergänzung sein. Henschel produziert Lastkraftwagen, Omnibusse und Lokomotiven, aber auch Maschinen – ist also im Produktionsprogramm ganz ähnlich gelagert wie Hanomag. Kombinations- und Ergänzungsmöglichkeiten sowie eine marktgerechte Abstimmung der Programme bieten sich sicherlich an. Auf das Rüstungsgeschäft entfielen 1963 bei Henschel rund 13 Prozent des Umsatzes; zur Entwicklung und Fertigung eines Schützenpanzers für die Bundeswehr haben Hanomag und Henschel schon seit etwa zwei Jahren eine gemeinsame Tochter, die Geka (Gesellschaft für Kraftfahrzeuge).

Es kann keinem Zweifel unterliegen: Die Angliederung der Henschel-Werke paßt in das Konzept der Rheinstahl-Verwaltung. Doch bestehen genauso wenig Zweifel darüber, daß es noch beachtlicher Aufwendungen bedarf, um die Henschel-Werke zu einem strahlenden Glied in der Kette der Konzerngesellschaften zu machen. Mit der Ertragskraft der Hanomag zu wetteifern, wird der Schwester in spe noch lange schwerfallen. Von Hanomag erhielt die Muttergesellschaft im vergangenen Jahre einen Organschaftsgewinn von 21 Millionen DM, das entspricht – mit allen Vorbehalten, die bei dieser Rechnung angebracht sind – einer an die Holding ausgeschütteten Dividende von immerhin mehr als 25 Prozent.

Für Henschel wird der Kaufpreis wohl mindestens in der Größenordnung von mehr als 100 Millionen DM liegen. Da daneben bei Henschel ein akuter Kapitalbedarf besteht, wird Rheinstahl für diese Tochter zunächst kräftig in die Tasche greifen müssen. Aber das sind in Essen keine unüberwindlichen Hindernisse. Tatsächlich ist das Unternehmen finanziell ja für umfangreiche Investitionen gut gerüstet. Als der Vorstandschef Söhngen in der letzten Bilanzbesprechung erklärte, die Verwaltung sei „in der glücklichen Lage“, über die konkret geplanten Investitionen hinaus kurzfristig Entscheidungen treffen zu können, waren die neuen Mutterfreuden immerhin schon abzusehen ... Eine Kapitalerhöhung brauchte im Hinblick auf Henschel nicht durchgeführt zu werden, heißt es jedenfalls heute. Ingrid Neumann