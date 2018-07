Ein Programmdirektor ist nicht erforderlich – Mozart wird das Herzstück bleiben

Von Bernhard Paumgartner

Am 26. Juli beginnen die diesjährigen Salzburger Festspiele. Aus diesem Anlaß beschäftigte sich auch die Monatsschrift „theater heute“ mit Salzburg: Siegfried Melchinger meinte, aus Äußerungen des Festspielpräsidenten, des Hofrats Bernhard Paumgartner, schließen zu müssen, daß die Festspielleitung selber um ihre Veranstaltung besorgt sei. Die Hauptgefahr: der Salzburg-Tourismus. Melchinger nun war anderer Auffassung. Er empfahl eine entschiedene und unerschrockene Festigung des Niveaus, er forderte vor allem die Berufung eines Programmdirektors und damit die Einleitung einer dritten Salzburger Epoche (die erste zählte von 1920 bis 1938, die zweite ab 1945). So, meinte er, würde Salzburg auch für die qualifizierten Besucherkreise weiterhin attraktiv bleiben. Hier veröffentlichen wir eine Erwiderung Paumgartners – um so lieber, als sie zugleich eine historische Skizze des Festspielgedankens und seiner Realisierung enthält.

Es gehört zum Wesen routinierter Propaganda – wie uns die politische Vergangenheit am eigenen Leibe spüren ließ – ein Schlagwort zu erfinden und es so lange am Leben zu erhalten, bis es genügend Leute glauben, denen es aufs Wort und nicht auf die Wahrheit ankommt. Eine solche Schlagphrase ist die vom „Niedergang der Salzburger Festspiele“.

Ich habe diese Festspiele vom ersten Tag an miterlebt und mit ihnen auch vom gleichen Tage an, ja, fast noch früher, die Geburt dieser Phrase. Von wohlwollenden Besserwissern aufgepäppelt, hat sich dieser liebliche Bazillus in trauter Symbiose mit der unleugbaren Tatsache der künstlerischen Entwicklung unserer Festspiele nahezu fünf Jahrzehnte lang am Leben erhalten. In einer reichhaltigen Sammlung besitze ich als leidenschaftlicher Historiker eine überzeugende Zahl solcher, den Niedergang oder das Ende der Festspiele verkündenden Prognosen mehr oder weniger berufener Schriftsteller.

Hätte sich auch nur ein kleiner Teil dieser Verkündigungen erfüllt, die Festspiele wären nicht nur längst tot, sondern bereits in archäologischen Tiefen versunken mit den bedeutsamen Leistungen aller derer, die am blühenden Leben dieser Festspiele ihren künstlerischen Anteil haben. Was hat man alles Reinhardt, Hofmannsthal, Roller, Strauss, Toscanini, Furtwängler, Fricsay, Böhm, Karajan, Oscar Fritz Schuh, Rennen, Lindtberg, Sellner und allen andern vorgeworfen! Was den leitenden Institutionen und Persönlichkeiten bis zur Gegenwart! Wie viele gute Ratschläge haben wir einstecken müssen, wieviel überhebliche Sachunkenntnis über uns ergehen lassen! Ja, unsere Schlagphrase hat sich im Laufe der Jahrzehnte geradezu zum „Mythos der goldenen Festspielzeit“ hochgesteigert, zur Fabel von einer wunderbar vollkommenen Epoche, einer nie wieder erreichten Glanzzeit der Festspiele, von der leider nur keiner weiß, wann sie wirklich gewesen ist.

Das Publikum ist ein Spiegelbild der jeweiligen kulturellen Beschaffenheit eines bestimmten Zeitabschnitts; es gehört diesem organisch zu wie der Künstler, wie der Kritiker; es ist, objektiv gesehen, nicht besser, nicht schlechter als diese. Wenn wir von der Gegenwart sprechen und diese mit den unmittelbar vorhergegangenen Epochen vergleichen, so müssen wir feststellen, daß Geschmack und Ansprüche des heutigen Publikums durch die modernen Publikationsmittel (Schallplatte, Rundfunk, Fernsehen) wesentlich gewachsen sind. Diese bieten jedem Aufgeschlossenen alle Vergleichs- und Wertungsmöglichkeit, sich aus lebendiger Erfahrung fortzubilden. Ein solches Publikum geht mit ganz anderen Voraussetzungen ins Theater und Konzert. Es zwingt daher auch Künstler wie Kritiker zu höherer Gespanntheit.