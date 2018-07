Mit einem „großen Investitionsprogramm für die nächsten Jahre“ wird die Chemische Werke Hüls AG, Marl/Hüls, wie die anderen großen Chemiekonzerne aufwarten. Viel mehr als diesen allgemeinen Hinweis wollte der Vorstandsvorsitzer der Hüls-Chemie, Professor Dr. Paul Baumann nicht bekanntgeben, als er in der Pressekonferenz der Gesellschaft nach einer Spezifizierung des Investitionsprogramms gefragt wurde. Obwohl solche Angaben in aller Regel nun wirklich nicht zu den Betriebsgeheimnissen gehören! Nachdem das Jahr 1961 mit 122,4 Millionen DM den absoluten Investitionsrekord bei Chemische Hüls gebracht hatte, lagen die entsprechenden Summen in den beiden zurückliegenden Jahren wesentlich darunter. Im abgelaufenen Geschäftsjahr blieb die Gesellschaft mit 65,7 Millionen sogar noch um knapp 5 Millionen unter dem Voranschlag, was jedoch – wie versichert wurde – im wesentlichen auf den ungewöhnlich harten und langen Winter zurückzuführen ist. Im laufenden und in den kommenden Jahren wird Hüls eher mehr, keinesfalls aber weniger als 100 Millionen DM pro Jahr „verbauen“.

Die Notwendigkeit einer neuen Standortsuche besteht für Hüls offenbar vorerst nicht. Für die nächsten 5 bis 10 Jahre reicht das vorhandene Gelände aus. Erst danach muß man sich nach anderen Möglichkeiten umsehen. Im Konzernbereich steht insbesondere die jüngste Tochter, die gemeinsam mit Kodak betriebene Faserwerke Hüls GmbH vor einer interessanten, wenn auch keineswegs einfachen Entwicklung. Der Chemiefaser Vestan wird von der Verwaltung eine gute Zukunft prophezeit. Die Maßnahmen für die Markteinführung des neuen Produktes seien bisher mit gutem Erfolg durchgeführt worden; die Faserfabrik selbst soll 1966 mit ihrer ersten Ausbaustufe von 6000 t Jahresproduktion in Betrieb gehen. Der im vergangenen Geschäftsjahr von Hüls übernommene Organschaftsverlust in Höhe von 2,42 Millionen DM, der vornehmlich auf das „Konto Vestan“ geht und nicht der letzte sein wird, ist vorerst allerdings noch die Kehrseite der Medaille.

Das vergangene Geschäftsjahr erhielt vom Vorstand die Note „befriedigend bis gut“, und diese Beurteilung hat durchaus ihre Berechtigung. Erstmals wieder hat das Unternehmen nach dem Einbruch des Jahres 1961 eine erfreuliche Umsatzsteigerung aufzuweisen, und auch die Ausschüttung einer 17prozentigen Dividende auf das um 20 auf 200 Millionen DM erhöhte Grundkapital ist ohne weiteres möglich gewesen. Aber wiederum ist ein deutlicher Abstand zu den anderen großen Chemiekonzernen nicht zu verkennen. Die Chemischen Werke Hüls stehen zu sehr mit beiden Beinen im Kunststoffgeschäft, als daß hier der seit Jahren in diesem Bereich zu verzeichnende Erlöseinbruch nicht zu Buch schlagen würde.

In der Absatzstruktur haben sich im Berichtsjahre nur ganz geringfügige Verschiebungen ergeben: Die beiden größten Abnehmer der Hüls-Erzeugnisse sind nach wie vor die kunststoffverarbeitende und die Seifen- und Waschmittelindustrie, die an dem Inlandsumsatz des Unternehmens mit jeweils 15 (Vorjahr 13,8) und 13,3 (13,8) Prozent beteiligt waren. Das Geschäftsvolumen mit der Waschmittelindustrie wird vermutlich schon im laufenden Geschäftsjahr ansteigen. Rechtzeitig vor dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Reinhaltung des Wassers ist bei Hüls in diesen Wochen die Großanlage zur Herstellung eines leicht abbaubaren Waschrohstoffes angelaufen. Mit dieser Anlage steht die Gesellschaft vorläufig allein auf weiter Flur. Nach Meinung der Verwaltung wird Hüls diesen Vorsprung noch eine ganze Weile halten können.

Mit einem neuen Umsatzrekord wird Hüls vermutlich am Ende dieses Geschäftsjahres aufwarten. Die bisherige Spitze von 709 Millionen DM in 1960 wird mit Sicherheit übertroffen werden. Im ersten Halbjahr lag die Zuwachsrate bei 13,5 Prozent, wobei die Diskrepanz zwischen der Bewegung von Mengen- und Wertumsatz auf 1 Prozent zusammengeschrumpft ist. Es könnte also durchaus sein, daß Hüls auch von der Ertragslage her gesehen 1964 eine reiche Ernte einbringen wird. Nmn

Die Chemische Werke Hüls AG in Zahlen

