Der polnische Kardinal Wyszynski hat, wie erst jetzt bekannt wird, am 27. Juni anläßlich von Einkehrtagen für die katholischen Intellektuellen in Tschenstochau diesen Unbildung und Ignoranz vorgeworfen. Er beschuldigte sie, marxistischen Einflüssen zu unterliegen, zu Kompromissen zu neigen und ihm persönlich untreu zu sein. Die Kirche in Polen könne sich gegenwärtig nicht auf die Intellektuellen, sondern nur auf die Bauern stützen.

Während einer Diskussion, in der sich, einige Intellektuelle gegen diese Vorwürfe verteidigten und sich auch einige Priester vor die Angegriffenen stellten, schnitt der Kardinal den Rednern mehrmals das Wort ab. Zu einem Prälaten sagte er: „Sie reden Unsinn; es wird besser sein, Sie setzen sich.“