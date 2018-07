Inhalt Seite 1 — Brauchen wir Aktionärsvereine? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Müssen sich in unserem Zeitalter der Massen auch die Aktionäre organisieren? Und wenn ja, für oder gegen wen? Was können Aktionärsvereine erreichen? Gerade in diesem Punkt, meine verehrten Leser, existieren offensichtlich viele Illusionen. Bei entscheidenden Abstimmungen zählen auf der Hauptversammlung unserer Aktiengesellschaften nicht die erhobenen Hände, ausschlaggebend ist der jeweilige Kapitalbesitz. Ein Großaktionär kann deshalb mühelos 1000 Kleinaktionäre und mehr überstimmen. Dagegen hilft auch kein Aktionärsverein.

Als die Teilprivatisierung des Volkswagenwerks erfolgte und es plötzlich rund 1,5 Millionen VW-Aktionäre gab, entstanden zahlreiche VW-Aktionärsvereine, von denen der größere Teil sich bereits wieder sang- und klanglos aufgelöst hat. Wie groß die Mitgliederzahlen dieser Vereine je gewesen sind, ließ sich nie so recht erfahren. Wenn man Aktionärsvereinsfunktionäre nach Mitgliederzahlen fragt, hüllen sie sich entweder in Schweigen oder sie warten mit Zahlen auf, denen man auf den ersten Blick ansieht, daß sie lediglich Wunschbilder darstellen.

Es ist ganz sicher, daß die meisten VW-Aktionärsvereine lediglich zu Mitgliederzahlen kamen, die nicht viel größer waren als die Anzahl ihrer Vorstandsmitglieder. Und das ist auch kein Wunder. Wenn nämlich jemand drei VW-Aktien zu je nom. 100 Mark besitzt, kann er als Dividende (für 1963) 48 Mark kassieren. Bleibt da noch viel Geld für einen Vereinsbeitrag übrig? Echte Kleinaktionärsvereine müssen also schon an der Finanzierung scheitern. Zahlreiche VW-Aktionärsvereinspräsidenten hatten das schon sehr frühzeitig erkannt und deshalb die Forderung an das VW-Werk gerichtet, es möge Mittel zur Verfügung stellen, um die Vereine am Leben zu erhalten.

Hier ist mit dem Sprichwort zu antworten: „Nur die dümmsten Kälber, wählen ihre Schlächter selber!“ Es wäre doch wirklich zuviel verlangt, wenn eine Verwaltung Geld dafür ausgeben soll, damit ihr von den Empfängern auf den jährlichen Hauptversammlungen eine handfeste, deshalb aber nicht unbedingt sachverständige Polemik entgegengeschmettert wird. Oder soll sie versuchen, sich mit Geld das Wohlwollen der Vereinsfunktionäre zu erkaufen? Das wäre noch schlechter! Wenn eine Gesellschaft es für richtig hält, Geld für die Aktionärsbetreuung auszugeben, dann findet sie in der Preußag ein ausgezeichnetes Vorbild, die mit ihren regionalen Aktionärsversammlungen gute Arbeit leistet und nicht zuletzt deshalb auf ihren Hauptversammlungen eine fruchtbare Atmosphäre vorfindet.

Es ist nicht einzusehen, meine verehrten Leser, daß die Leitung des VW-Werkes sich hartnäckig weigert, ähnliche Wege zu gehen. Sie würde sich dadurch auf den Hauptversammlungen viel Ärger ersparen. Wenn man es geschickt macht, würden VW-Regionalversammlungen zugleich der Vertrauenswerbung für die VW-Wagen dienen. Niemand wird wohl leugnen, daß auch das VW-Werk in dieser Hinsicht gar nicht genug tun kann.

In der Vergangenheit hat es bei diesem oder jenem Unternehmen Aktionärsvereine gegeben. Bei einigen sind sie zu einer ständigen Einrichtung geworden, sie arbeiten vertrauensvoll mit den Verwaltungen zusammen. Denn beide sitzen ja in einem Boot. Allerdings: Vertrauensvolle Zusammenarbeit spielt sich hinter den Kulissen und geräuschlos ab.

Eine besondere Form von Aktionärsvereinen ist jene, die zur Erreichung eines bestimmten Zwecks gegründet werden. Entweder um eine Sonderprüfung durchzusetzen oder um eine Liquidation zu erreichen. In der Regel segeln solche Aktionärsvereine, die ja in der Hauptsache die Aufgabe haben, Stimmen für die Hauptversammlung zu sammeln, im Schatten einer größeren Gruppe, die mit Hilfe der „Kleinen“ einen noch größeren Aktionär zu überstimmen versucht. Nicht selten kommt es vor, daß die Vereine dieser Art von Interessenten finanziert werden.