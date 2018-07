Inhalt Seite 1 — Bruder Schimpanse, Fremdling Orang Utan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Mensch und seine Bierhefe haben gemeinsame Vorfahren. Der Mensch ist näher mit dem Gorilla verwandt, als der Gorilla mit dem Orang Utan. Ja, in gewissem Sinn ist der Mensch näher mit dem Schimpansen verwandt als mit seinem eigenen Embryo. All dies ist in einer Schrift niedergelegt, deren Buchstaben nur etwa ein Millionstel Millimeter groß sind, und die deshalb kein Auge unmittelbar ablesen kann. Aber sie läßt sich erschließen, wenn man ihren Inhalt mit modernen chemischen Mitteln in sichtbare Muster von Farbflecken oder feine Punktliniengebirge auf meterlangen Registrierstreifen verwandelt. Träger dieser Schrift sind die Eiweißmoleküle — also Moleküle, die zu jener wichtigen Naturstoffklasse gehören, die 100 Prozent einer seidenen Krawatte, 20 Prozent mageren Fleisches, aber nur 9 Prozent dessen, was die Hausfrau "Eiweiß" nennt, ausmacht. Gleichgültig in welcher Menge, Eiweißstoffe sind jedenfalls da zu finden, wo sich Leben abspielt. Hier erfüllen sie unter anderem wichtige katalytische Funktionen, von denen sehr viele allen lebenden Zellen gemeinsam sind — daher kann die analytische Chemie der Eiweiße so unähnliche Organismen wie Mensch, Motte und Hefe ohne weiteres miteinander vergleichen.

Allerdmgs: diese neue Methode Lebewesen miteinander zu vergleichen oder — was praktisch auf das Gleiche hinausläuft — Evolutionsforschung zu treiben, mußte erst einmal erfunden werden. Wie viele Arbeitsrichtungen der modernen allgemeinen Biologie nahm die Sache ihren Anfang bei der Beobachtung einer Krankheit. Der amerikanische Chemiker Linus Pauling, der auch kürzlich wieder über diesen neuen Zweig der Eiweißchemie auf der Nobelpreisträgertagung in Lindau berichtet hat, hatte mit seinem Mitarbeiter Itano die Idee, den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, von Menschen, die an der erblichen Blutkrankheit "Sichelzell Anämie" litten, mit einer im Prinzip sehr simplen physikochemischen Methode — der Elektrophorese — zu untersuchen. Sein Ergebnis formulierte er so: Die Sichelzell Anämie ist eine "molekulare Krankheit". Er hatte nämlich gefunden, daß bei dem Wettrennen der Moleküle, das die Elektrophorese darstellt, das Sichelzell Hämoglobin mit einer anderen Geschwindigkeit lief als normales Hämoglobin; folglich mußte die Krankheit auf einer veränderten Struktur des Eiweißmoleküls Hämoglobin beruhen.

Als Eiweißkörper ist nun das Hämoglobin eine relativ komplizierte Substanz: Das Molekül besteht neben dem farbgebenden, eisenhaltigen Anteil aus vier Teilketten, von denen je zwei identisch sind — man spricht von den Alpha- und den Beta Ketten des Hämoglobins. Die Einzelbausteine der Ketten sind Aminosäuren, und die nähere Untersuchung der Sichelzell Anämie ergab nun einen überraschend einfachen Sachverhalt: Die ganze Krankheit beruht auf dem Austausch einer einzigen Aminosäure in der Beta Kette. Der Sichelzellkranke trägt hier die Aminosäure sem kleinen aber folgenschweren Unterschied im Eiweiß muß ein Unterschied in der Erbsubstanz entsprechen, der irgendwann einmal durch Zufall als sogenannte Mutation entstanden ist. Wir haben hier einen unmittelbaren Einblick in das große Versuchs und Irrtumspiel Evolution, für das jede erbliche Krankheit ein auf den Elementarvorgang reduziertes, vereinfachtes Modell darstellt. War die Aminosäureanalyse so erfolgreich bei der Aufklärung dieses einfachen Modellfalls, so sollte sie auch für die Erforschung größerer Zusammenhänge nützlich sein: Nicht nur Kranke und Gesunde der gleichen Art, auch zwei Arten, ja ganze Tierfamilien und Tierstämme, oder Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen sollte man vergleichen können, wenn man nur Eiweißkörper findet, die bei allen verglichenen Lebewesen die gleiche Funktion erfüllen — gewissermaßen Abwandlungen des gleichen molekularen Organs darstellen.

Solche Eiweißkörper gibt es, und der Plan, mit ihrer Analyse stammesgeschichtlichen Ereignissen auf die Spur zu kommen, wird in mehreren Laboratorien der Welt verfolgt und hat schon erste wichtige Ergebnisse zu Tage gebracht. Zuvor jedoch noch etwas über die chemischen Grundlagen der Eiweißanalyse: Ein sonst vielleicht ganz freundlicher Herr "Meier" würde schließlich ungehalten reagieren, würde man ihn dauernd als Herr "Reime", Herr "Miere" oder Herr "Eimer" ansprechen, kurz: ihm kommt es bei seinem Namen nicht nur auf dessen BuchstabengeWt, sondern auf die Reihenfolge der Buchstaben an. Ebenso ist es mit den Aminosäuren in den Eiweißkörpern: die Struktur eines Eiweißmoleküls kennt man erst dann, wenn man die genaue Folge der Bausteine, die Aminosauresequenz, auf ein Papier schreiben kann. Der historisch erste Fall einer Strukturaufklärung war die Sequenzanalyse des Insulins, des Hormons der Bauchspeicheldrüse, das mit 51 Aminosäuren ein Eiweißmolekül äußerst bescheidener Größe darstellt. Dennoch hat das schwierige chemische Dominospiel das Forscherteam unter dem späteren Nobelpreisträger Sanger zehn lahre lang in Atem sehalten.

Mittlerweile sind die Techniken erweitert und insbesondere durch die Einführung des automati sehen Aminosäureanalysators durch die beiden Amerikaner Stein und Moore, auch etwas erleich tert worden. So konnte man Mut fassen, aucli mittelgroße Eiweißmoleküle in Angriff zu neh men — 1961 konnte die Arbeitsgruppe unteBraunitzer am Max Planck Institut für Biochemie in München die Aminosäuresequenz de, Hämoglobins bekanntgeben.

Hamoglobine gibt es in weiter Verbreitung nur m der Wirbeltierreihe. Der mit der Analyse von Hämoglobinen beschäftigte Chemiker wirc also das letzte Viertel eines gewöhnlichen Zoo logiebuchs aufschlagen, und sich Organismen auswählen, die die Zoologen für stammesgeschichtlich interessant erklärt haben, und deren Blut sich m ausreichenden Mengen beschaffen läßt Sucht man etwa nach einem möglichst urtüm liehen, primitiven Wirbeltier, so stößt man aui das Neunauge (nur grob äußerlich sieht es derr Aal ähnlich, aber es wird mit gleichem Genuf? verzehrt). Man könnte meinen, daß das Neunauge, wo es schon eine so altertümliche Anatomie beibehalten hat, die letzten Erdzeitaltei zur Fortentwicklung seines biochemischen Apparates benutzt haben könnte. Aber das ist — wenigstens gemessen am Hämoglobin — nicht der Fall. Das Neunauge ist wirklich bis hinab in den molekularen Bereich urtümlich. Während der rote Blutfarbstoff höherer Wirbeltiere aus vier gefalteten Einzelketten zu einem insgesamt etwa kugeligen Molekülkomplex zusammengefügt ist. besteht das Neunaugenhämoglobin nur aus einer einzelnen Kette.

Beim Vergleich des Menschen mit seinen nächsten Verwandten findet man: Nur drei Unterschiede in den Aminosäureketten des Hämoglobins trennen Mensch und Gorilla. Auch das Schimpansenhämoglobin steht dem menschlichen sehr nahe, das des asiatischen Menschenaffen Orang Utan dagegen zeigt eine weit größere Anzahl von Aminosäureaustauschen. Bis kurz nach der Geburt überwiegt beim Menschen allerdings ein Hämoglobin, das zwar wie das des Erwachsenen die normale Alpha Kette enthält, dessen zweiter Bestandteil jedoch die an 36 Stellen von der Beta Kette unterschiedene GammaKette ist. Nach einer Schätzung von Pauling haben sich die beiden Erbfaktoren für Betaund Gamma Kette, die einander in verschiedenen Lebensabschnitten vertreten, vor etwa 260 Millionen Jahren aus einem gemeinsamen Erbfaktoren Ahn entwickelt.