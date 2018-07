Die Ansprache in London 1908 in dem Beitrag „Nicht von Coubertin“ war nicht vollständig zitiert. Coubertin fuhr fort: „... Retenons, Messieurs, cette forte parole. Elle s’etend à travers tous les domaines jusqu’à former la base de philosophie sereine et saine. L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais le combat; l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’etre bien battu. Repandre ces préceptes c’est preparer une humanite plus vaillante, plus forte – partant plus scrupuleuse et plus généreuse.“

„Das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, es ist der Kampf; das Wesentliche ist nicht ‚gesiegt‘, sondern sich wacker geschlagen zu haben. Diese Regel weit verbreiten, heißt die Menschheit tapferer und stärker – und dennoch edelmütiger und feinfühliger zu machen.“

Coubertin hielt, wie auch angegeben, diese Rede beim offiziellen Bankett der IV. Olympischen Spiele in London. Sie ist gerade bezeichnend dafür, daß Coubertin Anregungen empfing – auch von Pater Didon (Citius, Altius, Fortius), von dem Rugby Headmaster Thomas Arnold (Fair-Play-Sport als Mittel jugendlicher Selbsterziehung), von Ruskin u. a., aber Coubertin erfüllte diese Worte erst mit seinem schöpferischen Geist, mit seinen Ideen, er machte sie erst fruchtbar für die Olympischen Ideale. Diese Ideen waren pädagogisch fundiert, er betrachtete den Wettkampf-Sport als die Form jugendlicher Leibeserziehung. Coubertins Ideenreichtum, sein geistiges Erbe, muß erst noch in deutscher Sprache erschlossen werden, um die Geschichte der Olympischen Spiele in moderner Zeit wahrheitsgerecht zu schreiben.

Liselott Diem