Max Domarus (Herausgeber): Hitler – Reden und Proklamationen, kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen; Verlag Schmidt, Neustadt an der Aisch; zwei Bände, zusammen 2310 Seiten, 64,– und 84,– DM.

Der Herausgeber, jetzt Archivdirektor, hat schon als Student begonnen, die Reden und Proklamationen Hitlers zu sammeln. Es hat ihn gereizt, die Wirkung zu beobachten, die von den Reden Hitlers ausgingen. Er ist dieser Wirkung ständig nachgegangen, für ein Urteil und eine spätere unbefangene Prüfung schien ihm der Wortlaut der Reden am ehesten geeignet zu sein. Zwölf Jahre hat er das Sammlungswerk forgesetzt und nach dem Zusammenbruch noch ergänzt. So ist ein Werk zustandegekommen, das schon als Beweis eines ungewöhnlichen Eifers Beachtung verdient. Nicht alle Reden Hitlers sind ungekürzt wiedergegeben. Da, wo Hitler sich ständig wiederholt, hat Domarus vernünftigerweise viele Absätze weggelassen. Aber die wichtigsten Reden und Proklamationen sind ungekürzt abgedruckt.

Ein solches Buch ist schon wegen seines Umfanges nicht für breite Kreise gedacht, obwohl man sich vorstellen kann, daß auch mancher Nichtforscher mit angespannter Aufmerksamkeit in den Bänden blättert und sich dann immer wieder fragt: „Also, so war das? Das hatte ich schon ganz vergessen.“ Oder: „Das habe ich noch gar nicht gewußt.“ Wissenschaftliche Bibliotheken jedenfalls und Forschungsgemeinschaften werden kaum ohne dieses Werk auskommen.

Das gilt um so mehr, als nicht nur die Reden verzeichnet sind, sondern auch sonst der tägliche Ablauf der Ereignisse in Hitlers Leben während der zwölf Jahre mit minutiöser Genauigkeit verzeichnet worden sind. Schlagen wir eine beliebige Seite auf: „Am 11. Juni (1939) war er bei der Aufführung „Einen Jux will er sich machen‘ im Burgtheater anwesend. Am 12. Juni verließ Hitler Wien und fuhr kurz nach 9 Uhr zum Flugplatz Aspern, wo er um zehn Uhr zum Flug nach Linz startete.“ Wer wissen will, wie das deutsche Staatsoberhaupt seine Tage verbrachte, hier findet er eine Auskunftstelle, die ihn so leicht nicht im Stich lassen wird.

Beklagenswerterweise hat Domarus sich nicht mit solchen knappen Angaben begnügt, sondern er versucht auch, die geschichtlichen Zusammenhänge darzustellen, die Reden und Reisen Hitlers miteinander zu verbinden. Situationen zu erklären und Persönlichkeiten wenigstens in Strichzeichnung anzudeuten. Dies schwierige Unterfangen ist ihm nicht recht geglückt.

Fast alles, was Domarus sagt, ist richtig; aber dafür ist es auch häufig platt. Domarus sieht nicht, daß ein Dokumentenherausgeber sich bei dem verbindenden Text am besten der Kürze befleißigt. Er hat den Ehrgeiz, selber darstellender Historiker zu werden, aber er schwächt damit die Wirkung der Dokumente ab.

Er braucht uns nicht immer aufs neue zu versichern, daß Hitler „leichtsinnig“ und „frevelhaft“ handelte; die Leser eines solchen Werkes wissen das auch so. Domarus meint, noch zwanzig Jahre nach Hitlers Tod müsse man unausgesetzt gegen ihn polemisieren, und er macht es sich in der Sprache dann oft zu leicht. Molotows Fragen am 13. November 1940 etwa, so meint Domarus, empfand Hitler als „bodenlose Unverschämtheit“.