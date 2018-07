Sehr unglücklich über Topless sind die Freikörperkultur – die FKK-Funktionäre, die jetzt fürchten, durch die öffentliche Diskussion des Monobikini und des brustfreien Dreß für abendliche Occasionen könne ihrer Bewegung des „Ganz ohne“ Schaden zugefügt werden. Die biederen FKK-Ideale, die sie vertreten, werden nach ihrer Meinung kaum von den Monobikini-Trägerinnen geteilt. Sollte sich die brustfreie Mode durchsetzen, so könnten jene Leute, die das „Ganz ohne“ in ihren Ferien praktizieren, zur modischeren Halbbekleidung an den Badestränden zurückkehren, wodurch der Zulauf zu FKK eingeschränkt werden dürfte.

Besonderen Wert legt man in FKK-Kreisen auf die Hervorhebung des Sex-Appeal der neuen Moderichtung, der im FKK nach Meinung der Funktionäre ja gerade inhibiert werde, indem sich der Mensch ganz nackt zeigen müsse. Ganz nackt aber enthalte, so meint man, keinen Sex-Appeal mehr: Wenn der Sex offen liege, könne er nicht mehr zu etwas aufrufen. FKK sei ja gerade gegen Sex-Appeal entstanden: Der nackte Mensch brauche keinen Sex-Appeal mehr, da er ja die Natur des Menschen zeige.

In diesem Zusammenhang sind Ausführungen interessant, die Mervin Maurice, Chefredakteur der größten amerikanischen FKK-Zeitschrift „American Sunbather“ kürzlich machte. „Die Beliebtheit des im Camp organisierten Nudismus laßt fühlbar nach. Ich schließe aus langfristigen Beobachtungen, daß der Trend vom Camp-Nudismus zum Privat-Nudismus geht, zumindest in Amerika. Man flüchtet wieder in den häuslichen Mauerschutz, in den Garten mit Schwimmbad. So ergibt sich ein Gruppen-Nudismus unter Freunden, Bekannten, Verwandten – ein neuer Auftrieb für die Idee der geselligen Nacktheit in Ehren.“ p.