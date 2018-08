F. K. Mathys

Der Maler in seinem Atelier

In jeder Menschheitsepoche hat die Kunst nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht. Jedesmal, wenn sie zu sehr versuchte, sich an antike Vorbilder anzulehnen, wie in der Renaissance oder im Klassizismus, geriet sie in eine Sackgasse. Heute hat sie sich mehr denn je vom Gegenständlichen entfernt, sie äußert sich in Strich- und Farbkonzerten und ist zu jener Technisierung gelangt, die unser Zeitalter geformt hat. Ist es verwunderlich, wenn der Drahtplastiker Tinguely sogar eine Zeichenmaschine konstruierte, mit der jedermann abstrakte Gebilde schaffen kann? Der Mensch, den die Künstler seit urältesten Zeiten ins Zentrum ihres Schaffens gerückt haben, ist heute nicht mehr Gegenstand der Malerei und der Plastik, ja, es scheint fast, als ob an Stelle des Menschen die Maschine, die alles machen kann, getreten sei: Der Roboter. In einer so modernen Lebensäußerung wie dem Sport steht aber der Mensch und nicht die Maschine im Mittelpunkt.

So ist es gewiß nicht abwegig, wenn sich trotz der allgemeinen Abwendung vom Figürlichen immer wieder Künstler finden, die sich vom fluktierenden Leben im Freien faszinieren lassen und versuchen, mit Stift und Pinsel Impressionen von Stadion und Piste zu geben. Kunst und Sport, welche der Schöpfer der Olympischen Spiele, der Pädagoge Pierre de Coubertin (1863–1937) als Lebensausdruck der Freude durch seine den Spielen angegliederten Kunstwettbewerbe wieder zusammenführen wollte, Kunst und Sport, sie waren in der Antike enger miteinander verflochten als wir es heute annehmen wollen. Mehr noch als andere antike Völker, etwa die Assyrer und Sumerer oder die Ägypter, suchten die Griechen schon in der archaischen Epoche den athletischen Menschen, den sportlich geformten, zum Zentrum ihrer Kunst zu machen. So imponierend die Plastiken des alten Ägypten sind, so wenig repräsentieren sie doch den „gebildeten“ Menschen, der geistig und körperlich gleich vollkommen ist. Die heutige Spezialisierung unseres Lebens hat dazu geführt, daß diese schöne Einheit zerstört wurde. Auf der einen Seite die Techniker, die Geistesarbeiter und Künstler – auf der andern jene, denen Bewegungsfreude und Bewegungsausdruck höchstes Lebensideal darstellen.

Obwohl also Sport unzähligen Menschen heute Befreiung vom Alltag spendet – denn dieser stiehlt uns ja einen Teil des wirklichen Lebens ab – wie Ortega y Gasset in seinem Essay über die Jagd feststellte, sind es nur ganz wenige Künstler gewesen, die den Versuch unternommen haben, sich künstlerisch mit dem Phänomen der Leibesübungen auseinander zu setzen. Zu diesen Ausnahmen gehört der 1909 in Luzern geborene Schweizer Maler und Graphiker Hans Erni, den nicht nur dieses Problem der Massengesellschaft der Gegenwart, sondern auch alle anderen, etwa die Auseinandersetzung mit der Technik, brennend interessiert. So ist er auch beinahe der einzige, der den großangelegten Versuch unternahm, die Auswirkungen der Maschine auf unser Zeitalter darzustellen und aus künstlerischer Sicht heraus zu gestalten. Davon zeugen seine riesigen Wandbilder im Maschinen-Ausstellungsraum der Schweizer Mustermesse in Basel, die Fresken in den Räumen einer Basler Chemischen Fabrik oder die genial zu nennenden Illustrationen zu Gugliemo Canevascinis „Die menschliche Arbeit durch die Jahrhunderte“, (Büchergilde Zürich, 1943) und jene für eine britische Enzyklopädie der Technik, von der erst einige Bände erschienen sind. Über seine Beziehungen zum Sport – er war auch ein tüchtiger Leichtathlet – sagte er selbst: „Zweifellos ist der im Sport seit jeher gegebene Ausgleich zwischen Körper und Geist ein hervorragender Gegenstand künstlerischer Betrachtung und damit bildenden Kunstschaffens. Sport ist aber des vollendeten künstlerischen Ausdrucks nur fähig, wenn er in seiner Entwicklung auf jener ‚klassischen Stufe‘ angelegt ist, wo die freie sportliche Betätigung durch sich selbst zur Disziplin verhält, wo sie den Menschen körperlich und geistig locker macht, und ihn gleichzeitig mit Spannkraft erfüllt.“ Eine Spannkraft, die auch bei Erni selbst – im Gegensatz zu vielen andern schöpferisch tätigen Menschen – sogleich in die Augen fällt. Bei ihm ist Sport jedoch nicht nur Entspannung, sondern hat auch zu jener Disziplinierung geführt, die leider vielen Künstlern mangelt.

Das Tätigsein artet bei ihm nicht in Betriebsamkeit aus, sondern ist Ausfluß geballten künstlerischen Ausdrucks, wie der Sport selbst, Ausdruck des sich natürlich entfaltenden Menschen. Gewiß, auch ihm, der sich in der antiken Literatur gut auskennt – wie Picasso hat er die Werke der klassischen Autoren illustriert, etwa Platons „Gastmahl“ (Zürich 1941), Tibulls „Lied des Friedens“ (Basel 1942) – sind nach wie vor die Griechen in ihrer wundervollen Leib-Seele-Einheit das große Vorbild geblieben. Er sieht in den Leichtathleten immer wieder die edlen Gestalten der griechischen Palästra, aber er trachtet danach über das Unbewegliche der antiken Statuetten hinauszukommen, versucht er das Dynamische der Bewegung mit in seine Sportbilder einzubeziehen, ist er doch ein Mensch der Epoche, die in der kinematographischen Wiedergabe das lebendige Bild erlebt hat. Gerade das, was die Plastik nie wiederzugeben vermag, das bewegte Element – wo sie es tut, überschreitet sie ihre Grenzen, was schon Michelangelo erkannt hatte – es bleibt der Zeichnung, dem gemalten Bilde, vorbehalten. Hier können Bewegungsabläufe und Phasen harmonisch erfaßt und gestaltet werden, selbst solche, die das Auge des gewöhnlichen Zuschauers nie wahrnehmen kann. Als Manet einst seine Bilder des französischen Turfs malte, da wurde ihm vorgehalten, ein Pferd könne sich nie so bewegen, wie er es abgebildet habe, erst die Reihenphotographie bestätigte viel später, daß das künstlerisch geschulte Auge richtiger beobachten kann als das des Laien. Auf solchen Pfaden bewegt sich nun Erni mit seinen Skizzen des Sportplatzes, seinen Farbreliefs und Malereien, er versucht, die wie ein Rad aus sich selbst herausrollenden Bewegungen festzubannen und den wirklichen Eindruck eines Läufers, Kugelstoßers, Boxers oder Hammerwerfers zu geben. Hier unterscheidet er sich wohltuend von der sich sonst heute so wichtig gebärdenden Sportphotographie, die ja nur einen einzelnen Augenblick, aber nicht eine Kette von Geschehen, einen Ablauf einer Bewegung mit dem dritten Auge zu erfassen mag. Erni sieht nicht bloß – wie’s heute üblich geworden ist – einen Teil, sondern den ganzen Menschen und geht da ähnliche Wege wie der japanische Sportler und Künstler Prof. Toki, dessen Werk jetzt in Zentraleuropa immer bekannter wird, so wie Erni im Vorjahr seine besten Bilder in Japan und USA zeigen konnte. Wenn Picasso in seinem 1937 geschaffenen „Guernica“ die tragische Situation des alten Europa beleuchtete, so haben Ernis Sportbilder, die den freien, nach Harmonie und Frieden strebenden Menschen unserer Zeit zeigen, einen optimistischen Klang.