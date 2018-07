Ein Pilot kann die Landebahn seines Flughafens bei Nebel ebenso deutlich durch das Frontfenster seiner Kanzel erkennen wie bei klarem Wetter, wenn Landebahn und Pilotenkanzel mit den Geräten des neuen „Microvision“-Systems ausgerüstet sind.

Die seitlichen Begrenzungen des Rollfeldes sind in allen Flughäfen durch Baken gekennzeichnet, durch Ketten aus starken Lichtern, die aber bei einer richtigen „Waschküche“ nicht sichtbar sind. Im Microvision-System wird nun zu jeder Bake noch ein Kurzwellensender gestellt. Die im Mikrowellenbereich ausgestrahlten Signale dieser Sender werden von einem Empfangsgerät aufgenommen, das sich in der Pilotenkanzel befindet. Der Empfänger macht diese Signale als Lichtpunkte auf dem Bildschirm einer Kathodenstrahlröhre sichtbar, und zwar so, daß die Punkte auf dem Schirm in der gleichen Konfiguration erscheinen, wie sie auf dem Flugplatz angeordnet sind.

Dieses Abbild der Senderketten wird auf das halb reflektierende Frontfenster projiziert. Die Halbverspiegelung der Fensterscheibe behindert die Sicht des Piloten nicht, aber bei Nebel sieht er die darauf projizierten Lichtpunkte, die genau der Lage der Begrenzungssender an der Landebahn entsprechen. Es erscheint somit vor ihm das gleiche Bild, das er sonst auch zu sehen gewohnt ist: Lichtketten, die das Rollfeld säumen. Und wenn bei Annäherung an die Landebahn deren Baken aus dem Nebel auftauchen, kommen sie mit diesen Lichtketten zur Deckung.

Die Herstellerfirma des neuen Systems, die Bendix Corporation in Teterboro (New Jersey), hat schon tausend erfolgreiche „Microvision“-Landungen durchführen lassen. H. J. Zickert