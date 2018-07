Washington, Ende Juli

Die Präliminarien für den amerikanischen Wahlkampf sind vorbei. Lyndon Johnson hatte den republikanischen Präsidentschaftskandidaten schon vor dem Parteikonvent von San Francisco als „Dinosaurier“ bezeichnet, als ein Fossil in der politischen Welt Amerikas. Barry Goldwater hat den Mann im Weißen Haus den „größten Roßtäuscher“ der USA und den falschesten Fuffziger genannt, der sich je habe blicken lassen. Beide Ritter im Turnier der amerikanischen Präsidentenwahl haben dennoch treuherzig versichert, sie dächten nicht daran, in dieser Auseinandersetzung persönlich zu werden. Richard Nixon prophezeit, es werde der größte Wahlkampf in der Geschichte Amerikas werden. Und Lyndon Johnson schöpfte aus dem Schatz seiner Erfahrungen, als er beteuerte, er möchte wohl einen würdigen Wahlfeldzug führen, doch in den 30 Jahren seiner Kampagnen habe er gelernt, daß die meisten rauh seien.

Der nur selten sichtbare, barbarische Zug von Xenophobie, von Fremdenfeindlichkeit, bricht durch, wenn der Amerikaner sich in die Wahlschlacht stürzt. Aus dem Dschungel dröhnen das erregte Trompeten des republikanischen Elefanten, das Hufstampfen des demokratischen Wildesels und das Gebrüll der Pressetiger. Ziehen wir Europäer uns daher vorsichtig an den Rand des Geschehens zurück, damit wir nicht Haare lassen! Am 3. November, dem Tag der Wahl, ist alles vorbei. Dann wird Amerika wieder zivilisiert.

Johnson spielt die Würde des Präsidentenamtes gegen den demagogischen Extremismus der Goldwater-Anhänger aus. Deshalb ließ er den Senator aus Arizona im Weißen Haus 21 Minuten warten, ehe er ihn zu einer 16 Minuten dauernden Unterhaltung über einen „Burgfrieden“ im Rassenkonflikt empfing. Die Mitteilung des Weißen Hauses über diese Unterredung umfaßt genau 38 Worte, ein Wort mehr, als die Zahl der Minuten von Wartezeit und Empfang zusammen. Darin wurde zwar konzediert, der Präsident und der Kandidat seien sich einig, daß Rassenspannungen vermieden werden sollten. Jedoch hatte Johnson schon vorher klargestellt, es sei Sache der Wähler, über die Angelegenheiten im Wahlkampf zu diskutieren, die sie erörtert sehen wollen. Von einem „Burgfrieden“ ist nicht die Rede. Und als Johnson darauf angesprochen, ob er mit Goldwater vor den Fernsehkameras zu debattieren bereit sei, antwortete er zweideutig: „Wir werden über diese Brücke gehen, wenn wir daran angelangt sind.“

Lyndon Johnson ist seinem Gegner an taktischer Finesse ohne Zweifel mindestens ebenbürtig, wahrscheinlich weit überlegen. Mag der Präsident ein dutzendmal so tun, als ob er dem republikanischen Kandidaten gerade soviel Aufmerksamkeit widme wie ein Museumsbesucher einem Urzeitskelett – er hat in Wirklichkeit schon längst die Distanz gemessen, aus der er ihn schlagen will. Der Konvent von San Francisco war noch nicht beendet, als die Häscher der demokratischen Parteiorganisation ausschwärmten, um gemäßigte, von Goldwater brüskierte Republikaner abspenstig zu machen und sie auf einen unabhängigen Kurs zu steuern.

Die schweren Unruhen in den New Yorker Negervierteln Harlem und Stuyvesant schienen Wasser auf die Mühlen der Parolen Goldwaters, der betont, die „Unsicherheit in den Städten“ müsse energischer bekämpft werden. Doch schon ist das Bundeskriminalamt (FBI) dabei, das Weiße Haus mit dem Nachweis zu versehen, eben diese Unruhen seien von „Extremisten“, nämlich negernationalistischen Organisationen wie den Schwarzen Moslems oder der „Blutsbrüderschaft“ angezettelt, die in der farbigen Gemeinschaft Amerikas den Ku-Klux-Klan und die „Bürgerräte“ des weißen Mannes im Süden quasi komplementieren.

Im Senat ist Johnsons Gesetzesprogramm zur Bekämpfung der Armut mit großer Mehrheit gutgeheißen worden. Obgleich Goldwater gegen diese Vorlagen opponierte, stimmten zehn Republikaner für sie und nur 22 mit einigen Südstaatendemokraten dagegen. Im Repräsentantenhaus wird sich diese Spaltung der republikanischen Stimmen wiederholen. Sie demonstriert, wie wacklig die Unterstützung für den Senator aus Arizona im Kongreß ist.

Auch zu den außenpolitischen Thesen des konservativen Republikaners hat Johnson deutlich Stellung bezogen. Er lehnt es ab, daß die zivile Kontrolle über die taktischen Atomwaffen unterhöhlt werden und statt dessen die militärischen Führer mehr Vollmachten erhalten. Und damit entspricht er der in Amerika absolut vorherrschenden Meinung. Johnson hat General de Gaulle in die Schranken gewiesen und die Absicht bekräftigt, in Südostasien wenn möglich ohne, wenn nötig mit Kriegsausweitung die Stellung Amerikas zu behaupten. Mit der Ankündigung vom Bau eines Langstreckenaufklärers, der mit dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegt und Erkundungsinstrumente von bisher nicht gekannter Präzision an Bord führt, straft er Goldwaters Behauptung Lügen, die demokratische Administration entwickle keine neuen Waffensysteme. Johnson hat den Fehdehandschuh Goldwaters aufgegriffen. Er ist für das Turnier gesattelt und gewappnet. Und doch gibt es Leute, die fürchten, daß Johnson den Anstrengungen des Wahlkampfes und der Arbeitslast im Weißen Haus nicht gewachsen sei. Auf seiner letzten Pressekonferenz war er allerdings sichtlich angestrengt und etwas schweratmig, als ob ihm sein Herz wieder zu schaffen mache. Joachim Schwelien