Walter Warlimont: Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht 1939–1945; Bernhard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt; 570 Seiten, 34,– DM.

Die Koordinierung von Luftwaffe, Heer und Marine ist in allen Staaten ein delikates Problem. Oft sind es improvisierte Fachgremien oder unter politischem Druck zustandegekommene Hilfskonstruktionen, die die notwendige Abstimmung der nach Autonomie strebenden Wehrmachtsteile gewährleisten.

Hitler hat für dieses Problem eine Lösung gefunden, die in der Militärgeschichte bisher einzigartig geblieben ist. Nachdem er selbst den Oberbefehl übernommen hatte, verwandelte er im Februar 1938 den zuvor von Blomberg im Kriegsministerium gebildeten „Wehrmachtsführungsstab“ in das „Oberkommando der Wehrmacht“, das er nach Ausbruch des Krieges so nachdrücklich zu einem Instrument seines eigenen Willens machte, daß man wohl mit Recht vom „militärischen Bureau des Politikers Hitler“ gesprochen hat.

Chef OKW war Keitel, ein farbloser, gefolgschaftstreuer und mit sehr begrenzten Fähigkeiten ausgestatteter militärischer Bürokrat, der den Umfang seiner Verantwortung wohl kaum überschaute. Ihm zur Seite ging Generaloberst Jodl mit dem offiziellen Titel „Chef des Wehrmachtsführungsstabes“. Über Macht und Ohnmacht dieser beiden Männer sowie über Hitlers dominierenden Einfluß auf die Entscheidung des OKW berichtet eine umfangreiche Studie von Jodls Stellvertreter.

Warlimont – konservativ, bedächtig, fast unanständig selbstbewußt – analysiert mit großer Sachkenntnis die Arbeitsweise und die strategische Planung im Führerhauptquartier. Der Bogen seiner Schilderung reicht von der Sudetenkrise bis zur Schlacht um Berlin. Warlimont verfolgt die operativen Pläne von ihrem Embryonalzustand bis zu ihrer Verwirklichung, wobei ihm besonders daran gelegen ist, die Eingriffe Hitlers deutlich herauszustellen. Ein Glanzstück seines Buches ist das dem Feldzug gegen Norwegen gewidmete Kapitel. Hier hat er Gelegenheit, Hitler, den „genialen Feldherrn“, in all seiner Begrenztheit und dilettantischen Kopflosigkeit zu präsentieren. Mit viel Achtung spricht er jedoch in diesem Kapitel von Jodl, dessen Eingriffe in letzter Minute den fast mißglückten Feldzug wieder ins Lot gebracht hätten.

Freilich weiß der Verfasser aus eigenem Erleben, daß der Persönlichkeit Jodls mit rein militärischen Maßstäben nicht beizukommen ist. Seine sehr maßvolle Kritik an dieser schillernden Persönlichkeit – devot, starrsinnig und skrupellos ehrgeizig – will gerecht sein und doch nicht verletzen, möchte objektiv und wahrhaftig sein, ohne den Vorgesetzten und Kameraden von einst persönlich zu treffen. Warlimonts zwiespältiges Verhältnis zu Jodl (und zu dem vor NS-Schneid glitzernden Reichenau) hat letztlich seinen Grund darin, daß der Verfasser mit Vehemenz zugunsten der Vertreter des militärischen „Apparats“ Stellung nimmt, für die Hitler im allgemeinen nur wenig Wertschätzung aufbrachte. Immerhin vermag Warlimont mit einiger Überzeugungskraft nachzuweisen, daß die wichtigsten Entscheidungen nach Beratung mit Keitel und Jodl von Hitler persönlich gefällt wurden, während dem eigentlichen „Wehrmachtsführungsstab“ nicht viel mehr zu tun übrig blieb, als diese Befehle in hergebrachter Form zur „Durchführung“ weiterzuleiten. Selten zuvor ist die Atmosphäre und die Arbeitsweise des OKW, jener Mischung zwischen einem „Kloster und einem Konzentrationslager“ (Jodl), so klar und umfassend dargestellt worden.

Und doch mag man diesen Erfahrungsbericht aus erster Hand nicht ohne Einschränkungen gutheißen. Ein bitterer, nachhaltiger Beigeschmack beeinträchtigt die Freude an der Lektüre. Hier spricht ein erprobter militärischer Fachmann, der auch jetzt noch den Nazi-Krieg nur unter dem Aspekt von Sieg und Niederlage betrachtet, dem die moralischen Implikationen der Aggression ein Buch mit sieben Siegeln geblieben sind, der fähig und willens ist, vom „Feldherrn Hitler“ den Verbrecher und Mörder zu abstrahieren. Nicht zufällig fehlt ihm jedes Verständnis für die Sorgen und die Gewissensqualen der Männer im Generalstab des Heeres; er versteht nicht, was es mit dem „Geist von Zossen“ auf sich hat und erst recht nicht mit dem passiven und aktiven Widerstand der Beck, Halder und Stauffenberg, von einer Persönlichkeit wie Oster, die selbst Landesverrat für ein legitimes Kampfmittel gegen eine verbrecherische Diktatur hielt, ganz zu schweigen!

Es liegt dem Rezensenten fern, an den persönlich ehrenhaften Motiven Warlimonts während der Verhandlungen mit Laval zweifeln zu wollen. Aber es scheint ihm dennoch geraten, zukünftige Leser auf den begrenzten politischen Horizont des Verfassers hinzuweisen. Bestärkt fühlt er sich darin auch durch die fast peinlich zu nennende Schilderung der Ereignisse vom 20. Juli 1944. Alles in den Schatten aber stellt die beiläufige Erwähnung jenes „besonderen Verwundetenabzeichens, das für die Verletzten vom 20. Juli eigens gestiftet worden war“ (Seite 491). Auch Warlimont durfte diese Auszeichnung entgegennehmen. Winfried Scharlau