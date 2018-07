Unser System der Sparfcrderung ist ungerecht. Der Bundestag zog die Konsequenz aus dieser Erkenntnis und forderte von der Bundesregierung eine Harmonisierung der Maßnahmen, die wenigstens die größten Ungerechtigkeiten beseitigt.

Bevor aber der "Wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums sein Gutachten fertigstellen konnte, hat die Regierung das neue Steuernächsten Jahres an gültig werden soll. In diesem Gesetzentwurf hat das Bundesfinanzministerium einige Änderungen der Sparförderung eingearbeitet, um die jetzt ein Streit entbrannt ist, dessen Ausgang noch nicht abzusehen ist. In einem Wahljahr entschließen sich die Volksvertreter nur ungern zu Maßnahmen, die den Zorn der einen oder anderen Gruppe heraufbeschwören müssen. Niemand weiß, ob bis zum Jahresende neue Privilegien alte verdrängen werden oder ob alles unverändert bleibt.

Obwohl der Staat bereits jetzt rund 2 4 Milliarden Mark für die Sparförderung ausgibt — davon 1 2 Milliarden als Prämien und 1 2 Milliarden in Form von Verzicht auf Steuereinnahmen — fehlt es nicht an Stimmen, die energisch für einen weiteren Ausbau der Sparförderung plädieren. Dabei wird wohl kaum berücksichtigt, daß die Ausgaben für Prämien schnell und kräftig ansteigen werden, da insbesondere die Lebensversicherungs- und Bausparverträge seit 1959 kräftig zugenommen haben und die Prämien für diese Verträge nach dem Ablauf von fünf Jahren ausgezahlt werden müssen.

Der Wissenschaftliche Beirat hat sich dann auch Gedanken darüber gemacht, ob ein derartig umfangreiches Programm der Sparförderung überhaupt sinnvoll ist, oder ob die Mittel nicht besser für eine allgemeine Senkung der Steuertarife benutzt werden sollten. Diese Überlegung erscheint um so angebrachter, als offensichtlich auch ohne jede Begünstigung in erstaunlich großem Umfang gespart wird. Lediglich 5 Prozent aller Ersparnisse sind vom Vater Staat gefördert worden. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats sah die konsequenteste Lösung denn auch in einem radikalen Abbau jeder Form von Sparfördurchaus darüber im klaren, daß diese Lösung politisch kaum durchzusetzen ist. Das ist um so bedauerlicher, als ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung — schätzungsweise mindestens ein Viertel — auf Grund eines zu geringen Verdienstes gar nicht in den Genuß der einen oder anderen Maßnahme zur Sparförderung kommen kann. Die Sparförderung in der jetzigen Form hilft um so mehr, je höher das Einkommen des Sparers ist. Und das kann ja wohl kaum der Sinn einer breit gestreuten Sparförderung sein. Die realistische Einschätzung der Möglichkeiten für einen völligen Abbau der Sparförderung hat die Professoren veranlaßt, wenigstens auf eine gerechtere Verteilung dieser Maßnahmen hinzuarbeiten. Ihr Vorschlag läuft darauf hinaus, sämtliche Sparformen mit einer Ausnahme nur noch über den Weg der Prämiengewährung zu fördern und lediglich die gesetzliche Rentenversicherung steuerlich zu begünstigen. Grundsätzlich soll der zu begünstigende Sparbetrag bei Ledigen auf 2000 Mark, bei Verheirateten auf 4000 Mark begrenzt werden.

Mit dieser Regelung könnte man verhindern, daß gut verdienende Sparer ungerechtfertigte