Zum 30. Juni jeden Jahres sollen die Konten im Interzonenhandel durch Barzahlung des Schuldners ausgeglichen werden. Diese Regelung soll verhindern, daß die Sowjetzone die Abwicklung des Warenverkehrs zwischen den beiden deutschen Gebieten jahrelang mit alten Schulden belastet. Im vergangenen Jahr ist es denn auch zum Ausgleich gekommen. Die Bundesrepublik mußte ganze 3,64 Mark in bar auf den Tisch legen. Unter äußerster Anstrengung hatte es die Zone fertiggebracht, ihre Bezüge den Lieferungen anzupassen. Sie hat sich mit Bestellungen zurückgehalten und ihre Lieferungen in die Bundesrepublik erhöht.

Das ging natürlich nicht ohne wütende Angriffe gegen die Bundesrepublik vor sich. Wie könne man mitten in einem Jahr, in einer für die Planwirtschaftler einheitlichen Produktionseinheit, einen Saldenausgleich vornehmen?! Für die Planwirtschaft war dies tatsächlich eine Belastung, denn an dem nötigen Westgeld für den Barausgleich fehlt es in der Zone.

Bei den Verhandlungen Anfang dieses Jahres, nun ist vereinbart worden, den Saldenausgleich um ein Jahr zu verschieben. Erst Mitte 1965 wird es also wieder zu einem Zahlungstermin im Interzonenhandel kommen, bei dem einer der beiden Partner einen Betrag in Westmark auf den Tisch legen muß, sollte nicht gerade ein Ergebnis von plus/minus null erzielt worden sein. In dem Gefühl, nun nicht gehemmt zu sein durch die lästige Begleichung von Schulden, hat die Zone in diesem Jahr kräftig in der Bundesrepublik bestellt. Sie steht per 30. Juni bei uns mit 57,63 Millionen Mark in der Kreide, ohne allerdings den vereinbarten Kreditspielraum von 100 Millionen Mark auszunutzen. Die Aussetzung des Saldenausgleichs jedenfalls hat sich für den Interzonenhandel als belebendes Element erwiesen. Der Termin für den Saldenausgleich ist jedoch nur aufgeschoben, nicht aber aufgehoben. W. P.