Deutschland verlor im Tennis gegen die Schweden, doch nicht die skandinavischen Spieler, sondern die Kameraleute waren die Helden des Tages: Ich habe niemals eine spannendere Pause gesehen!

Verglichen mit den teutonischen Kurblern waren in der nordischen Tennisarena wahre Genies bei der Arbeit... freilich auch ein Publikum, das aller optischen Anstrengung wert war, keine Summe winkender Spießer und fahnenschwingender Helden, Unterbumsdorf grüßt seinen Meister, auch keine Kleinbürgersnobs, jetzt bin ich im Bild, doch ich schaue nicht hin, ich weiß, was sich ziemt, vielmehr bildhübsche Damen in Hülle und Fülle, ein Proustsches Mädchenbukett, viel Nonchalance und Träumerei, Koketterie, gemischt mit freundlicher Nachsicht.

Aparte Brillen, Nasenhauben, weißliche Lippen, wippende Fältchen und im Haar ein schwärzliches Schleifchen; danebengewichtige Bürger, die Zeitung über dem Bauch: mächtige Rillen umklammern ein Bild. Ein schlafender Junge, den die Matrone, grand’mere mit spitzig geschminktem Gesicht, sorgsam bewacht. Dann eine Frau, deren Zehen (Großaufnahme der Nägel) ein auf dem Boden befindliches Lunchpaket schieben ... und das im Schatten eines mitgebrachten Sonnenschirms. Eine Reihe tiefer ißt Ur-Oma mit der amerikanischen Brille ihr Eis, die Zunge vibriert, nach jedem Schlecker fährt ein winziges Tüchlein über den Mund.

Und wie das gemacht war, wie witzig und böse, mit wieviel Schalksinn und List, mit welchen Kombinationen, Bildkontrasten und optischen Abbreviaturen: von der Arena zum Meer, vom Tennisarm zum Bürgerbauch, vom vornehmensten Hut zur zerschlissensten Mütze ... alles am Mischpult berechnet, alles abgestimmt und in der rechten Dosierung gereicht!

Und dann die köstlichen Spiele mit Ausschnitteffekten und surrealer Verkürzung, ein Geschichtenerzählen und heiteres Plaudern ... so arabeskenhaft und graziös, daß man versucht war, vor Freude zu klatschen! Hosen und Häute, Statisten und Helden, Natur- und Kunstrequisit, in einem wirbelnden Tanz untereinander gemischt: ein Brillendreieck, der Schatten des Netzes und Schiedsrichterstuhls, ein Adamsapfel, ein sich stoßweise leerendes Getränk, ein Lungenzug: Mundstück, sich bewegende Lippen und bläßlich strömender Rauch; ein Pfeifenkopf, grotesk vergrößert, als der Mittelpunkt der Welt: Finger als Werkzeugersatz!

Kein Zweifel, daß hier ein Prinzip zugrunde lag, ein Kalkül der Ästhetik, dessen überzeugende Anmut sich am schönsten erwies, als zwei Figuren auftraten, eine Frau und ein Mann, die einem Dritten zuhörten, den man nicht sah ... und schon begann eine lange Geschichte, die Imagination des Betrachters notierte Kontraste und Entsprechungen bei den Reaktionen des Paares; dreißig Sekunden genügten, um die Phantasie in Bewegung zu setzen und die Story weiter und weiter zu spinnen.

Ja, das war wirklich Verfremdung und Witz. Das war ein abendfüllender Film. Eine Sonntagsetüde, verspielt und erhellend zugleich, über den Frieden, die freundliche Chance, das Glück.

Einen Tag später wurde des 20. Juli gedacht. Fleischerhaken, Kränze, Vergasungszellen und die Gesichter der Henker: haben wir uns nicht schon zu sehr, fragte der Pfarrer, an das Geschenk jenes skandinavischen Sonntags gewöhnt, das wir, in Hitlers Deutschland, im Krieg und im Gefängnis, ersehnten? Momos