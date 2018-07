ARIADNE AUF NAXOS

Oper von Richard Strauss

Salzburger Festspiele, Kleines Haus

Von Richard Strauss, dem Hundertjährigen, stehen diesmal drei Bühnenwerke auf dem Programm. Er war ein Mitbegründer und Mentor der Salzburger Festspiele. Ihr diesjähriger Beginn wurde betont durch die Neuinszenierung des heikelsten, bis zur Perversion der Operngattungen artifiziellen Stücks. Es waren alle Voraussetzungen gegeben, um „Ariadne auf Naxos“ als Leckerbissen zu servieren. Die künstlerische Verabredung zwischen dem Dirigenten Karl Boehm und dem Regisseur Günther Rennert lautete: Werktreue. Obwohl für Rennens Phantasie kein szenisch Ding unmöglich ist, trat er in Salzburg wiederholt so hinter den Schöpfer zurück, daß dieses und nicht der Geist des Interpreten sichtbar wurde. Solch ein Prädikat der höchsten Reife gebührt auch der „Ariadne“-Inszenierung: Sie ist schlechthin richtig und so gekonnt, daß alles selbstverständlich erscheint. Das gilt nicht weniger für die Ausstattung von ha Maximowna. Nur am Schluß bekam Antiromantiker Rennert kalte Füße und verzichtete auf entrückenden Theaterzauber. Er ließ Ariadne und Bacchus nach ihrer Vereinigung in „magischem“ Licht einfach stehen, als ob der Regisseur Wieland Wagner hieße.

Authentisch erklang die Partitur unter Karl Boehm. Ihr Motiv-, Farben- und Linienspiel hat dieser hellhörige Strauss-Dirigent so „im Griff“, daß szenisches Vorspiel und commedia dell’ arte die Geläufigkeit musikalischer Konversation erreichen. Boehm hat Zugang auch zur klanglichen Hintersinnigkeit der opera seria und baut opernhafte Steigerungen auf, die nicht gegen, sondern mit den Sängern erzielt werden. Gerade weil Boehm an Substanz aufdeckt, was im Ariadne-Einakter chiffriert zu sein scheint, muß wohl vom Konto des Komponisten, nicht der Wiedergabe, abgebucht werden, daß die Ariadne-Musik zu altern beginnt. Die Liebestod-Verwandlung, ein romantisches Motiv, bleibt mythologische Szene. Ihr ermattender Wohlklang müßte durch Bühnenzauber kompensiert werden.

Zwei Hauptpartien wurden musikdramatisch ideal realisiert. Christa Ludwig faszinierte als Ariadne durch ihre quellfrische Stimme, der hochdramatischer Ausdruck und Mezzoregister in gleicher Weise zu Gebote standen. Und immer spielte die Sängerin ihre Opernheroine als leidenschaftliche Frau. Eine fast sensationelle Neuerwerbung Salzburgs ist Reri Grist: ein zierliches, katzenhaftes Persönchen mit Kulleraugen. Für die Zerbinetta brachte sie nicht nur die stupende Beherrschung der halsbrecherischen Koloraturen mit. Ihr Ziergesang ist im besten Sinne bereits dramatische Koloratur.

Überlegen und mit vollkommener Einfühlung in die Hosenrolle spielte Sena Jurinac den Komponisten. An der freien Entfaltung war die Stimme am Premierenabend durch zuviel I-Beiklang gehindert. Jess Thomas blieb als Bacchus ein etwas unpersönlicher Bewunderer Ariadnes. Der exponierten Tenorlage war seine Stimme zwar gewachsen, doch Schmelz und Ausdruck wirkten weniger als die lohengrinhafte Erscheinung. Aus dem sorgfältig besetzten Ensemble der kleineren Partien ragte mit charaktervollem Bariton Paul Schöffler, der Musiklehrer, hervor. – Zum Verzweifeln war das Premierenpublikum. Anfangs empfing es Boehm mit einer ungewöhnlichen Ovation, und dann zerklatschte es ihm jedes Ritornell. Daß unkundige Leute en masse auch in die Zerbinetta-Arie hinein applaudierten, war sehr peinlich. Johannes Jacobi