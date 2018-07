einer Begegnung zwischen dem deutschen und dem sowjetischen Regierungschef. Auf semer Pressekonferenz kritisierte Charles de Gaulle die Europapoiitik der Bundesregierung. Bonn wies die Pariser Vorwürfe entschieden zurück.

Eine rumänische Regierungsdelegation traf zu einem einwochigen Besuch in der franzosischen Hauptstadt ein. Nach in England verbreiteten Gerüchten werden ein Besuch des französischen Staatspräsidenten in Peking und chinesische Bemühungen um diplomatische Kontakte mit Bonn, Rom und Wien erwartet. Zehn Wissenschaftler aus der Sowjetzone reisten zu einen internationalen Biochemiker Kongreß naci New York. Die ir. Ostberlm akkreditierten Diplomaten aus Ostbiocklandern, mit Ausnahme der Sowjetunion, können den AusländerÜbergang nach Westberlin nicht mehr ohne Kontrolle passieren. Bundesprasident Heinrich Lübke biach zu einer Fahrt entlang der Zonengrenze auf. Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt trat nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus nach einem kurzen BonnBesuch eine Skandinavien Reise an. Der englische Außenminister Richard Butler trof in Moskau ein.

Die jüngste amerikanische Geheimenfwicklung, das Dieifachschallflugzeug RS 71, zwingt die Sowjets zu einer langwierigen und kostspieligen Umrüstung. Die schweren Ausschreitungen zwischen farbigen Amerikanern und weifjen Polizisten haben sich von Harlem nach Der Bundeskanzler besprach in Gegenwart des Bundesaußenministers mit dem "Iswestija"Chefredakfeur und ChruschtschowSchwiegersohn Aiexej [wanowifsch Adschubej die Möglichkeit Rochester verlagert. Die Organisation Amerikanischer Staaten beschloß mit Mehrheit diplomatische und wirtschaftliche Sanktionen gegen Kuba. In seiner birmesischen Heimat zeigte der UNOGeneralsekrefar U Thant Zeichen von Amtsmüdigkeit. Sowjetische Panzer und Raketen paradierten in Kairo am 12, Jahrestag der Revolution, Die italienischen Alfa Romeo Wagen werden auf dem deutschen Markt zu erheblich verbilligten Preisen angeboten.

Die Opposition erzwang zur Abwehr der Teiefongebührenerhohung die Rückberufung der Abgeordneten zi> einer Sondersitzung des Bundestages in dem bereits von Handwerkern besetzten Bonner Plenarsaal. Der von erzürnten Fernsprechteilnehmern hart bedrängte Bundespostnvnisier Richard Stücklen forderte für sich und seine Familie in seinem Heimatort Polizeischutz an. Der geschaffsfuhrende CDU Vorsitzende Josef Hermann Dufhues rauchte mit Ludwig Erhard eins Versöhnungs Zigarre. Zwischen Bona und London wurde ein neues Devisenhilfe Abkommen abgeschlossen. Die Gefall" eines Poststreiks in England wurde in letzter Minute abgewehrt.

Ein glänzendes Saison Geschäft in Camping Zelten machte die deutsche Sportariikei Branche. Die Industrie der Bundesrepublik beendete das erste Halbjahr mit der besten Bilanz seit der Wahrungsreform. Nach jüngsten Erhebungen zeigt in der Bundesrepublik der Bierkonsum steigende und der Milchverbrauch sinkende Tendenz, Die Weinbauern verzeichnen den besten Rebensfand seit fünfzehn Jahren. Die vom Bundesprdsidenfen Adolf Schärf eröffneten Saizburger Festspiele bringen das vorerst vermutlich letzte Auftreten Herbert von Kaiajans n Österreich. Wegen Schmuggeins wurde die sowjetische Wasserball Olympia Mannschatt aufgelöst. Ein englischer Pfarrer sieht in busenfreien Kleidern keinen Hinderungsgrund für Kirchenbesuche.