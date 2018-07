Von Alex Natan

Unter dieser sensationellen Schlagzeile veröffentlichten die seriösen „Sunday Times“ am 4. August 1963 eine Untersuchung über die vielen unerfreulichen Mißstände, die sich in vielen Sportarten gezeigt haben und über die der Schleier sportbehördlicher Wohlanständigkeit gedeckt liegt. Der Öffentlichkeit schien die Überschrift zu weitgehend, und das allgemeine Unbehagen über die Enthüllungen richtete sich eher gegen die Tendenz, aus einzelnen Schmutzfällen allgemeine Schlußfolgerungen zu ziehen, als gegen die sportliche Heuchelei, mit der angeblich alles geduldet würde, was dieses angesehene Blatt dem Sport vorwarf. In den letzten Wochen hat nun „The People“, eine andere Sonntagszeitung mit einer Reihe höchst unerfreulicher Enthüllungen begonnen, die unter der Devise „Spitzensportler im Fußball bestochen“ behandelt werden. Sie haben ein Wespennest in Bewegung gesetzt und das Eingreifen von Scotland Yard und weiteren Polizeiorganen notwendig gemacht, so daß in der Zukunft mit einigen Skandalprozessen zu rechnen sein wird. Die sofortige Suspendierung einer Reihe von Spielern der ersten und unteren Liga haben ein Volk von passionierten Glücksspielern und Fußballnarren veranlaßt, die gesamte gegenwärtige Struktur dieses Sports unter eine scharfe Lupe zu nehmen, aber sich auch die Frage vorzulegen, ob es wirklich die Aufgabe der Presse ist, Dinge an die Öffentlichkeit zu zerren, die vielleicht besser hinter verschlossenen Türen abgeurteilt worden wären.

Michael Gabbert, ein Journalist mit einem fein entwickelten Geruchssinn, stellte in „The People“ fest, daß sich am 1. Dezember 1962 zwei internationale Fußballstars des Vereins von Sheffield Wednesday (1. Liga) haben bestechen lassen, ein Ligatreffen bewußt zu verlieren. Weitere Namen von weiteren Klubs verschiedener Ligaabteilungen wurden genannt. Ein Buchmacher wurde ertränkt aufgefunden, als es feststand, daß sich das erwähnte Blatt auch mit der dubiösen Rolle gewisser Buchmacher befassen würde, bei denen bestimmte Wetten angelegt worden sind und die auch große Gewinne ausgezahlt haben müssen. Wenn man an die Doping-Affären im englischen Turf denkt und an andere Bestechungsphänomene in anderen Sportarten, so schien der Schluß gerechtfertigt, daß die fundamentale Struktur des Sports, wie sie im Mutterland entwickelt und aufrechterhalten worden ist, von einem bösartigen Krebs angefressen schien. All dies spielt sich inmitten einer Gesellschaft ab, der es angeblich wirtschaftlich noch niemals so gut ging wie jetzt.

Einen Fußballer zu bestechen, damit er absichtlich schlecht spielt, ist in England keine Neuigkeit. Bereits vor 50 Jahren wurde ein Mann zu fünf Monaten Gefängnis abgeurteilt, weil er, ohne Erfolg, versucht hatte, einen Verteidiger von West Bromwich Albion zu überreden, ein Spiel gegen Everton zu verlieren oder es „unentschieden“ ausgehen zu lassen. Es ist jedoch unleugbar ein soziales Phänomen besonderer Art, daß die steigenden Fußballskandale Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Prosperität zu gehen scheinen. Vor vier Jahren gab Roy Paul, der einmal als Mannschaftsführer bei Manchester City gespielt hat, nach seinem Rücktritt vom aktiven Spiel nonchalant zu, daß er und andere Mitspieler Bestechungen angenommen hätten, was die Klubleitung prompt bestritt. Ein Jahr später erklärte der Fußballverband, nach einer Reihe von Eingeständnissen und Anschuldigungen, daß ihm Anwälte den Rat erteilt hätten, keine gerichtlichen Schritte zu unternehmen, da nicht genügend Beweismaterial vorläge.

Vor einem Jahr folgte dann der Fall der beiden Spieler von Bristol Rovers, die nach einem „Unentschieden“ gegen Bradford supendiert wurden. Einer von ihnen gab in „The People“ zu, daß er Geld genommen habe, um ein Spiel zu verlieren. Diese beiden und ein dritter Spieler von Mansfield Town standen im Juli vor Gericht und wurden verurteilt. In diesem Verfahren taucht zum erstenmal die dubiöse Figur von Jimmy Gauld auf, einem Spieler ohne überragendem Können, der für acht Vereine gespielt hatte, bevor er sich ein Bein brach. Einer der drei Verurteilten, die ihr Leben lang vom Fußballbetrieb ausgeschlossen wurden, beschuldigte Gauld oder seinen Freund, Wetten bei Buchmachern angelegt zu haben. Vier Monate später wurde Gauld zu einer geringen Geldstrafe verurteilt, weil er drei Spielern von Oldham Athletic Bestechungen angeboten hätte, die diese allerdings abgelehnt hätten. Sie sollten ein Spiel gegen seinen eigenen damaligen Verein „kochen“. Bereits im August 1963 hatte „The People“ Gauld als den „Namen hinter dem größten Fußballskandal aller Zeiten“ öffentlich genannt. Gauld, einmal verurteilt und mit 34 Jahren am Ende seiner Spielerkarriere, scheint nun, so meint „The Observer“, seine intimen Kenntnisse an „The People“ verkauft zu haben. Es ist bereits behauptet worden, daß er für seine Informationen von dieser Zeitung 334 000 DM erhalten haben soll. Inzwischen hat ihn der Fußballverband auf Lebenszeit verbannt und die Polizei hat ihn zu einem Verhör bestellt.

„The Observer“ hat als Folge dieser Skandale die Frage gestellt, wie man Korruption von einem Sport fernhalten kann, der hohe und dauernde Wetten kennt und in dem die Hauptakteure schließlich eine menschliche Natur haben. Der Wochenverdienst eines Profis im Ligafußball beträgt zwischen 222 DM für einen Spieler der untersten Liga und 1335 DM für einen Spieler der 1. Liga, dessen Einnahmen finanziell vom Besuch abhängig sind. Die meisten Profis beenden ihre Laufbahn mit einem Wagen und vielleicht mit der zurückgezahlten Hypothek auf ihrem Haus, die sie zu Beginn ihrer Laufbahn eingehen mußten. Es sind die Vereine, die den großen Gewinn einstreichen. Vor einigen Jahren ist einmal bekannt geworden, daß Tottenham einen Gewinn von 900 000 DM aus 12 Spielen bezogen hat, während die reziproken Auslagen für 11 Spieler damals 25 156 DM betragen haben. Das Abtreten vom grünen Rasen zieht deswegen größere Probleme mit sich. Nicht jeder Ex-Star kann in der Fußballindustrie als Coach, Trainer oder Manager bleiben. Wer Glück hat, vermag ein kleines Geschäft zu eröffnen. Wer aber als Spitzenspieler im Scheinwerferlicht einer jubelnden Gefolgschaft viel Geld scheffelt, wird es schnell ausgeben, wird gut leben, sich entsprechend kleiden und ein Leben führen, das ihm vorgaukelt, er habe die gesellschaftliche Leiter zum Höchsterfolg erklommen. Nicht zuletzt wird es aber immer wieder der Charakter des Spielers sein, der entscheidet, ob er Bestechungen annimmt oder nicht. Ein Spieler der 1.Liga, der selbst zu wetten und spielen liebt, der es gewohnt ist, ein „großes“ Leben zu führen, ist eher der Bestechung zugänglich als der ärmste, wenn auch ehrlichste Spieler der untersten Liga.

Das ganze Problem ist in England dadurch besonders kompliziert, daß der Buchmacher am Berufsfußball ein aktives Interesse nimmt, ein Gewerbe, das über einige schäbige Mitglieder verfügt, die vor keinen skrupellosen Geschäften zurückschrecken. Durch ein „verschobenes“ Ligaspiel läßt sich jedoch sehr viel Geld verdienen, selbst Wenn seitens der Buchmacher die geschicktesten Vorwarnungen und Gegenmaßnahmen getroffen werden. Selbst wenn es wahr sein sollte, was der Fußballverband und die Berufsvereinigung der Buchmacher versichert haben, daß, nach bestem Wissen und Gewissen in der soeben beendeten Fußballspielzeit keinerlei Schiebungen vorgekommen sein sollen, so befremdet es aber doch, wenn man lesen muß, daß auf einer Versammlung der Fußball-Liga, die nach den ersten Enthüllungen des „The People“ stattfand, 90 unter den anwesenden 92 Vorsitzenden der Ligavereine es verstanden hatten, nicht ein einziges Wort zu den Bestechungsbeschuldigungen zu äußern. Jetzt muß man abwarten, was die Verhöre und Untersuchungen der Kriminalpolizei ans Tageslicht fördern werden. Jenen Hohepriestern aber, die unentwegt das „leuchtende Ethos des Sports“ predigen, sei erneut beeutet, daß der Sport, sobald er zur Industrie, zum großen Geschäft wird, alle Licht- und Schattenseiten einer ökonomischen Transaktion aufzuweisen hat.