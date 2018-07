FÜR Leute, denen der Film mehr als ein beliebiges Divertissement ist –

Theodor Kotulla: „Der Film“ – Manifeste, Gespräche, Dokumente, Band 2: „1945 bis heute“; R. Piper & Co Verlag, München; 429 S., Paperback, zahlreiche Abb., 14,80 DM.

ES ENTHÄLT Selbstdarstellungen, Aufsätze, Interviews; Äußerungen zum modernen Film von denen, die ihn machen; unter den Dokumenten einen so berühmten Aufsatz wie „Stand up! Stand up von Lindsay Anderson in voller Länge, einen so wichtigen wie „Die Geburt einer neuen Avantgarde: die Kamera als Federhalter“ von Alexandre Astruc, einen so bizarren wie Jonas Mekas’ ausschweifendes Pamphlet „Zum neuen amerikanischen Film“, sehr intelligente Anmerkungen Chris Markers zum deutschen Film, einen Aufsatz François Truffauts, der alles über die Neue Welle sagt und sehr viel über seinen Flirt mit der Kunst und dem Publikum, und schließlich auch eine einzige deutsche Verlautbarung, einen etwas dünnen Vortrag Wolf gang Staudtes; Interviews mit Buñuel, Visconti, Resnais, Wajda, Mizoguchi, Kurosawa und anderen. Selbstdarstellungen von Fellini, Antonioni, Godard, Bergman, Buñuel.

ES GEFÄLLT, weil Kotulla umsichtig und sorgfähig gearbeitet, dem Buch einen ausgezeichneten und sehr brauchbaren Apparat mitgegeben und vor allem, weil seine Auswahl sich kaum eine Einseitigkeit, kaum eine Auslassung hat zuschulden kommen lassen. Er ist in der Bundesrepublik sicher der fähigste Mann für solch eine Aufgabe, und man darf annehmen, daß, ist der erste Band erschienen, die deutschsprachige Filmliteratur ein unentbehrliches Werk besitzen wird, ein Werk, das die wichtigsten Dokumente zum Thema zuverlässig verfügbar macht. U. N.