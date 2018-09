Praletarier aller Länder, vereinigr euch!

Artikelaustausch

Am 10. 6. hat das NEUE DEUTSCHLAND der ZEIT einen Artikelaustausch vorgeschlagen. Wir haben sofort zugestimmt. In den Wochen seither hat es mehrere Verhandlungen über die Modalitäten gegeben – wobei die Redaktion des ND immer wieder zögerte, eine verbindliche Vereinbarung einzugehen. Da wir aber den Artikelaustausch für wichtig halten, haben wir uns entschlossen, mit dem wörtlichen Abdruck dieses ND-Aufsatzes einen Anfang zu machen.

DDR vertritt die Interessen des deutschen Volkes

München (ND/ADN).