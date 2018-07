Von Werner Hofmann

Das Verhältnis von Mann und Weib ist kein anderes als das von Subjekt und Objekt. Das Weib sucht seine Vollendung als Objekt. Es ist die Sache des Mannes ... und will, trotz aller Bemäntelung, nicht anders genommen werden denn wie eine Sache. So schrieb im Jahre 1903 der junge Psychologe Otto Weininger in seinem Buch „Geschlecht und Charakter“, das innerhalb der folgenden zehn Jahre nicht weniger als vierzehn Auflagen erreichte.

Nur der Mann besitzt hiernach Willen, Charakter, Bewußtsein, Logik, kurz: Persönlichkeit. Nur bei ihm finden sich Moralität, Gesellschaftlichkeit, geistiges oder künstlerisches Talent und – der Sinn für Eigentum!

Die Zivilisation ist das Werk des Mannes. Die Frau kann den Mann nur herabziehen; sie ist – um nochmals Weininger zu zitieren – seine verkörperte Geschlechtlichkeit, seine fleischgewordene Schuld“.

„Das höchststehende Weib steht noch unendlich tief unter dem tiefststehenden Manne.“

Solche Bekundungen stehen in einer langen Reihe männlicher Bekenntnisse zur männlich regierten Welt – Bekenntnisse, die von einem Schopenhauer über Wilhelm Heinrich Riehl und Nietzsche bis hinab zu einem Alfred Rosenberg reichen und die im übrigen tief in unserer christlichen Tradition verwurzelt sind.

Wir sprechen vom Männlichkeitsbild unseres engern Kulturkreises; und dieses hat bisher bürgerliches Gepräge gehabt (während in der Arbeiterschaft die Not und die häufige Mitarbeit der Frau das soziale Verhältnis der Geschlechter weithin egalisiert hatte). Der Mann als der gute Hirte der Frau, als Hort der Familie, als Hüter der Habe, in den Träumen der höheren Tochter herbeigehofft als der Erlöser aus dem elterlichen Haushalt: kurzum das Lohengrin-Ideal des Mannes darf uns – mit einiger Kühnheit betrachtet – für eine Zeit stehen, da die Welt noch in ihrer gottgewollten Ordnung ruhte.