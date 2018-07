Inhalt Seite 1 — Mit Gummiknüppeln auf Ganovenjagd Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Nina Grunenberg

Köln

Es war ein Freitag. Die Nacht war dunkel, die Uhr schlug zehn, die Bürger legten sich zur Ruhe – da stießen 28 mutige Männer ins Horn, um der Kölner Unterwelt den Garaus zu machen. Sie formierten sich in Gruppen zu dreien, verteilten sechs Sprechfunkgeräte und einige Gummiknüppel unter sich. Acht von ihnen waren mit Judokenntnissen ausgestattet und der Rest allein mit Bürgersinn. Dann pirschten sie sich durch das Kölner Unterholz, gemäß Paragraph drei ihrer Satzung: "Zweck des Vereins ist die Anregung und Förderung von Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes des friedlichen Bürgers vor Straftaten, insbesondere Gewaltverbrechen."

Wie die 28 die Gewaltverbrechen verhindern wollten, die Köln mittlerweile den Ruf eines "Klein-Chikago" eingetragen haben, das fragten sich die Reporter vergebens, die sich zwei Stunden vor Mitternacht auf dem Neumarkt eingefunden hatten, um den Bürgerschützen "Weidmannsheil" zuzurufen und "letzte Worte" zu notieren. Sie sahen jedoch nur den 28jährigen Vereinsvorsitzenden Hans Franzen, bei Tage freier Werbekaufmann, und seine beiden Begleiter, den 44jährigen Volksschullehrer Hans Ernst Brasch und den 29jährigen Kunstmaler Heinz Hansen. Der Rest des "Gummiknüppelgeschwaders" blieb unsichtbar. Schweigsam posierten die drei, Franzen mit dem Sprechfunkgerät am Ohr, für ein Pressebild. Dann verschwanden auch sie in einer dunklen Gasse, wobei sie mit Geschick alle Verfolger von ihren Fersen schüttelten. Allzu große Popularität, so hatten sie gefürchtet, könnte Gegenmaßnahmen der Unterwelt herausfordern.

Die Bürgerschützer liefen bis morgens um ein halb vier Uhr durch Köln. Am nächsten Tage meldeten sie, größere Mengen Ganoven seien ihnen nicht unter die Augen gekommen. Die Gruppe Franzen stöberte lediglich zwei Homosexuelle auf einer Bank in den Grünanlagen an der Universität auf. Die Männer funkten das Vorkommnis zu ihrer Verbindungsgruppe, die in der Nähe einer Polizeirufsäule patrouillierte. Doch als die Gruppe Franzen das nächstemal an der Bank vorbeimarschierte, hatten die beiden Männer bereits das Weite gesucht. "Wahrscheinlich wußten sie, wer wir waren", meinte Franzen trocken. Auch die anderen Gruppen meldeten "keine besonderen Vorkommnisse": Eine von ihnen war in Köln-Riehl von zwei Frauen um Geleitschutz gebeten worden, eine andere hatten einen Betrunkenen nach Hause gebracht, der an der Haustür, so meldete Franzen, schon wieder nüchtern war. "Es war eine ruhige Nacht", meinte der Vereinsvorsitzende. Einer von seinen Bürgerschützern hatte sich bereits um Mitternacht wieder ins Bett gelegt.

So ruhig sind die Kölner Nächte sonst nicht. In diesem Jahr wurde hier bereits zwanzigmal gemordet und totgeschlagen, doppelt soviel wie im ganzen Jahr 1962. Täglich berichten die Lokalzeitungen von Dirnen, Dieben, Zuhältern, Raufbolden, Pennbrüdern, Zechprellern und Einbrechern. Warum sich die Unterwelt von der Rheinmetropole so magisch angezogen fühlt, dafür haben die Kölner viele Erklärungen, aber noch keine Lösung. Sie nennen ihre Stadt gern das "Verkehrskreuz des Westens". Gemessen an der Zahl der Fernzüge, hat Köln den größten Bahnhof Europas. Die Stadt hat die meisten Rheinbrücken und nach Duisburg den zweitgrößten Rheinhafen. Die Spitzbuben können zu Wasser und zu Lande nach Köln kommen. Sie können auf dem Flughafen landen, über vier Autobahnen oder sieben Bundesstraßen kommen, um dann in einer City unterzutauchen, die nach Quadratmetern gemessen die zweitgrößte Europas sein soll. Köln hat obendrein 30 000 Gastarbeiter und ist bevorzugtes Asyl einiger algerischer Geheimbünde, deren Mitglieder sich gegenseitig nach dem Leben trachten.

Beeindruckt von solchen Tatsachen, können selbst die Stadtväter nur noch staunen, wenn sie nach ihren Ganoven gefragt werden. "Und da wundert sich noch jemand?" fragen sie gelassen. Nun haben die Kölner, durch zweitausendjährige Erfahrung gestählt, nicht nur ein positives Verhältnis zu den kleinen Strolchen und Dirnen, sondern auch die spezielle Begabung, über ausgesprochene Härtefälle hinwegzusehen. Zwanzig Mörder in diesem Jahr? "Das ist traurig, aber so ist das Leben", meinte ein alter Kölner philosophisch auf die inständige Frage, wie er sich das erklären könne.